Mauritanie : Mise en demeure contre des opérateurs de téléphonie en Mauritanie

LIBREVILLE, 31 septembre (Infosplusgabon) – L’Autorité de régulation des postes et télécommunications en Mauritanie met en demeure les trois opérateurs de téléphonie mobile opérant dans le pays à l’effet de respecter les conditions et clauses prévues par le cahier des charges dans un délai de 30 jours, à travers un communiqué.

Cette déclaration fait suite à une mission de contrôle menée du 10 juillet au 12 août 2017 par l'Autorité.

Les sociétés concernées par la mise en demeure de l’Autorité de régulation sont la MAURITEL, opérateur historique des télécommunications en Mauritanie et filiale de Maroc-Télécom, la Mauritano-tunisienne des télécommunications (MATTEL-Association entre Tunisie Télécom et des privés mauritaniens) et CHINGUITEL, une filiale de l’entreprise soudanaise SUDATEL.

Dans le domaine de la téléphonie, le service vocal de MAURITEL est défaillant dans 17 villes.

Pour la MATTEL, le document avance un chiffre de 10 villes et localités, alors que du côté de la CHINGUITEL on relève des manquements dans 06 villes et localités.

Au niveau du service Internet, MAURITEL est épinglée dans 4 villes, MATTEL (3 villes et localités), alors que CHINGUITEL enregistre des manquements dans une ville.

