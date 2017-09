Reprise des activités du champ pétrolifère d'El Fil après plus d'une semaine d'interruption

02 Septembre 2017

LIBREVILLE, 2 septembre (Infosplusgabon) – La Mellita Oil & Gas Company a annoncé l'ouverture de la vanne de transfert du champ pétrolifére d'El Fil (Sud-Ouest), après une fermeture de plus d'une semaine, entraînant la perte de 90.000 barils par jour de production totale.

Dans un communiqué publié samedi, la société a confirmé la reprise des opérations de production, mais, a toutefois précisé que le retour du pompage vers des niveaux normaux prendront un certain temps.

L'ouverture de la vanne a été effectuée sans aucune condition du groupe armé à l'origine de la fermeture. La compagnie a appelé à "s'unir face à ces groupes, afin qu'un tel acte ne se reproduise plus, sans parler de la sécurité des individus".

"Ce qui s'est passé prouve sans aucun doute que l'utilisation du pétrole comme moyen de pression n'est pas possible, et que la seule victime de ce procédé est le peuple, contrairement aux voleurs et aux trafiquants", a précisé le communiqué qui indique que celui qui se plaint d'une injustice doit trouver d'autres voies de réparation et ne pas chercher á affamer les Libyens.

La production pétrolière libyenne a chuté de 360 mille barils par jour, après que des factions armées ont fermé des pipelines ayant conduit à l'arrêt de la production dans trois champs pétrolifères, rappelle-t-on.

