Sénégal : Le président Macky Sall favorable au dialogue dans la classe politique

02 Septembre 2017

Sénégal-Politique-Dialogue entre les partis politiques

LIBREVILLE, 2 septembre (Infosplusgabon) – Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, a réaffirmé samedi à Dakar son ouverture au dialogue, soulignant la nécessité pour la classe politique d’évaluer le processus de l’organisation des élections législatives du 30 juin dernier.

«Je lance un appel à la classe politique pour évaluer le processus que nous venons de vivre, les élections législatives, et anticiper sur ce qui va venir. Nécessairement, il y a des choses à modifier», a-t-il déclaré à l’issue de la prière de l’Aïd el-Kébir à laquelle il a pris part à la Grande mosquée de Dakar.

"Nous avons vu les difficulté de la pléthore de listes. Si nous ne prenons pas des mesures particulières par rapport à un certain nombre de situations, il arrivera un moment où il sera impossible d’exercer le vote. Nous serons dans une confusion générale et généralisée", a ajouté le Président Sall.

Les élections législatives ont été marquées par des problèmes matériels, plusieurs électeurs n’avaient pas pu accomplir leur devoir civique car n’ayant pas pu récupérer leurs cartes d’identité biométriques.

Les Législatives ont été remportées par la mouvance présidentielle regroupée au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar qui a obtenu 125 députés sur les 165 que compte l’Assemblée nationale.

«Je reste ouvert au dialogue. Je suis un homme de dialogue et d’ouverture», a ajouté le Président Sall, qui s’est félicité du processus démocratique du pays.

«Le Sénégal est une démocratie de référence bien avant mon arrivée au pouvoir et cela doit continuer, personne ne peut remettre en cause ce processus. C’est un processus ancré dans notre société. Il faut que les uns et les autres acceptent de se parler», a-t-il ajouté.

«Nous devons rester ouverts au dialogue car le pays nous appartient à tous. Nous ne sommes pas des ennemis», a-t-il dit.

Le Président Sall a plaidé pour la paix sociale et religieuse, appelant au dialogue entre toutes les confréries musulmanes du pays.

"Nous n’avons pas célébré á l'unisson la fête de la Tabaski (Aïd el-Kébir, c’est un problème. Il y a une nécessité de dialoguer entre les différentes communautés et obédiences religieuses pour mettre ensemble toutes les connaissances, toutes les pratiques pour voir comment éviter qu’il y ait dans un même pays deux fêtes et deux prières", a-t-il dit.

L’Aïd el-Kébir a été célébrée samedi par la majorité de la communauté musulmane du Sénégal.

A cette occasion, plusieurs imams ont insisté dans leurs sermons sur la nécessité de préserver le dialogue social et d’éviter des discours de haine dirigés contre des communautés ethniques du pays récemment véhiculés à travers les réseaux sociaux.

«Il faut prêter une sérieuse attention à toutes ces dérives que nous déplorons. C’est une colère née d’un sentiment d’iniquité et d’injustice. Il faut baisser la tension avant qu’elle ne dégénère», a déclaré l’opposant Idrissa Seck, secrétaire général du parti Reew mi, a l’issue de sa prière à Thiès, sa ville natale. (Source Pana).

FIN/INFOSPLUSGABON/NKP/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon