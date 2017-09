Afrique : Le Bénin annonce une interdiction temporaire de l'importation du poisson tilapia

02 Septembre 2017

Bénin-Economie-Importation de poissons Tilapia

LIBREVILLE, 2 septembre (Infosplusgabon) - Le gouvernement béninois vient de suspendre temporairement l'importation du poisson tilapia en raison de l'attaque virale dénommée "Tilapia Lake virus" (TiLV) que subit cette variété dans certains pays, annonce un communiqué conjoint du ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP) et du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat.

"Pour mesure conservatoire et dans le but de la préservation des populations naturelles et d'élevage de poisson tilapia au Bénin contre toute contamination, l'importation par les voies terrestres, aériennes, maritimes et fluviales du poisson tilapia vivant sous forme d'oeuf, de larves, de juvéniles, de géniteurs ou de poisson tilapia morts, sous forme congelée ou dérivée est temporairement interdite", indique un communiqué.

"Toute cargaison de l'ensemble de ces produits pré cités acheminée par différentes voies doit être saisie et détruite conformément à la réglementation en vigueur", précise le communiqué qui invite la population à la vigilance et les acteurs de la chaîne d'importation de poisson à une veille permanente.

Au sujet de la rumeur d'épidémie déclarée au sein de la population de tilapia du Bénin, le ministre de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche, garant de la pêche et de l'aquaculture, rassure les populations que des mesures urgentes de diagnostic et un plan d'épidémio- surveillance de ce virus sont retenus.

Dans un communiqué d'alerte sanitaire, rappelle-t-on, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a déclaré que les poissons tilapia subissent une attaque virale dénommée "Tilapia Lake Virus (TiLV) qui extermine les populations de tilapia en milieu naturel ou en élevage avec une mortalité pouvant aller jusqu' à 90 %". Cette situation induit un impact sur la sécurité alimentaire, la nutrition et l'économie des pays concernés. Selon la FAO, cinq pays sont pour l'instant concernés: Equateur, Israël, Colombie, Egypte et Thaïlande.

A l'instar des autres pays de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le Bénin est un pays consommateur et éleveur de tilapia et fait partie des pays susceptibles d'être attaqués par le TiLV en raison de la connectivité des cours d'eau qu'il a en partage avec les autres pays. Cette appréhension est aussi renforcée par l'importance de l'importation de ce type de poisson et ses dérivés. (Source Pana).

