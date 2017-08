Etats-Unis: Le patron de l'ONU salue la libération des dirigeants originaires des régions anglophone du Cameroun

31 Août 2017

LIBREVILLE, 31 août (Infosplusgabon) - Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres a salué la libération, ce mercredi, de plusieurs dirigeants originaires des régions anglophones situées au Nord et Sud-Ouest du Cameroun et l'abandon des poursuites à leur égard.

"Le Secrétaire général des Nations Unies espère que ce geste positif va baisser les tensions et renforcer le dialogue politique", a indiqué M. Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général des Nations Unies, dans un communiqué publié, ce jeudi à New York.

"Le Secrétaire général de l'ONU encourage les autorités camerounaises à poursuivre leurs efforts pour satisfaire les doléances de la communauté anglophone et promouvoir les mesures d'une réconciliation nationale dans le but de trouver une solution durable à la crise", a ajouté M. Dujarric.

Le porte-parole du Secrétaire général de l'ONU a également réitéré la disponibilité de l'ONU pour soutenir le Cameroun dans cette perspective.

Selon les médias locaux, le président Paul Biya aurait ordonné la libération des leaders qui avaient été arrêtés l'année dernière et accusés d'incitation à la violence durant les manifestations dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest du pays. Ils avaient plaidé non-coupables aux accusations qui avaient été retenues contre eux, dont la complicité à l'hostilité contre la patrie, la sécession, et la campagne pour le fédéralisme.

