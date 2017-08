Congo : Les élections sénatoriales se déroulent dans le calme

31 Août 2017

LIBREVILLE, 31 août (Infosplusgabon) - Le président de la Commission nationale électorale indépendante (Cnei), Henri Bouka, a annoncé, jeudi à Brazzaville, à la radio publique, que les élections sénatoriales se déroulent dans le calme sur l’étendue du territoire national.

Près de 1159 conseillers municipaux et départementaux, élus lors des scrutins des législatives et locales de juillet dernier, votent depuis ce jeudi pour élire les nouveaux sénateurs de la chambre haute du parlement de la République du Congo.

‘’Les bureaux de vote sont ouverts depuis 7h locales’’ et selon le président de la Commission nationale électorale indépendante (Cnei), ‘’les conseillers municipaux et départementaux vont voter pour 66 sièges à pourvoir, les six sièges du pool sont déjà pourvus par la reconduction tacite de la Cour constitutionnelle compte tenu de l’insécurité qui empêche les votes de se tenir dans ce département depuis plus d’une année’’.

La majorité de ces conseillers sont des membres du Parti congolais du travail (Pct, au pouvoir), qui compte, sans ses alliés, déjà 450.

Cette élection des sénateurs, prévue jusqu’à 18h locales, va clore le cycle des élections enclenchées depuis le référendum du 15 novembre 2015, la présidentielle de mars 2017, les législatives et les locales de juillet 2017, rappelle-t-on.

