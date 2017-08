RSF dénonce des actes d'intimidation contre des journalistes en Mauritanie

31 Août 2017

LIBREVILLE, 31 août (Infosplusgabon) - Reporters Sans Frontières (RSF) dénonce « des actes d’intimidation à l’encontre de journalistes » en Mauritanie dont l’objectif « est de renforcer le contrôle des autorités sur la presse indépendante ».

La déclaration de RSF intervient suite à une série d’interpellations et auditions des acteurs des médias, la semaine dernière.

Celles-ci ont touché Babacar Baye NDiaye, rédacteur en chef du site « CRIDEM » et sa directrice administrative, Rella Bâ; Moussa Samba Sy, directeur de publication du Quotidien de Nouakchott et Jedna Deida et fondateur du site d’informations en ligne « MAURIWEB ».

Ces journalistes ont été interrogés par les enquêteurs de la police chargée de la répression des infractions à caractère économique, sur des liens financiers supposés avec l’opposant en exil Mohamed Ould Bouamatou.

Par ailleurs, rappelle RSF, « un quatrième journaliste, Ahmed Ould Cheikh, directeur de publication du journal Le Calame-connu pour ses éditoriaux acerbes contre le gouvernement-était également recherché mais il se trouvait en déplacement à l’étranger au moment où la police est venue l’interpeller ».

La déclaration de l’Ong internationale de défense de la liberté de la presse « condamne ces méthodes d’intimidation à l’encontre des médias privés en Mauritanie –pays dans lequel il est impossible de critiquer l’action du gouvernement sans être classé comme opposant politique.

Or, le rôle d’un journaliste est d’informer. Ce qui revient à faire entendre une voix alternative ».

Ces journalistes ont été entendus dans le cadre d’une enquête préliminaire pour « crimes transfrontaliers » ouverte contre l’ancien sénateur Mohamed Ould Ghadda, principal animateur de la fronde contre un projet de suppression du sénat approuvé par voie référendaire le 05 août dernier.

L'interrogatoire a porté sur les sources de financements des organes de presse dont les responsables ont été convoqués devant les limiers.

FIN/INFOSPLUSGABON/PML/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon