France : La petite Camargue en fête le 10 septembre

28 Août 2017

LIBREVILLE, 28 août (Infosplusgabon) - La fête sera belle en Petite Camargue, au sud de Nîmes, où se tiendra le 10 septembre 2017, de 10h à 17 heures, la Fête de la Ligue du Midi. Sont annoncés Renaud Camus, Christian Piquemal, Alain De Peretti, Pierre Vial et le groupe musical Les Brigandes.

Richard Roudier aura le privilège de prononcer le discours de clôture de cette rencontre.

Pour participer à ce grand rendez-vous, merci de bien vouloir vous inscrire via le lien : https://liguedumidi.com/fete- de-ligue-2017

Pour plus de renseignements, contactez les organisateurs

Un air d’histoire

Saviez-vous que la Petite Camargue, ou Camargue gardoise, désigne la partie de la Camargue située à l'ouest du Petit-Rhône, dans le département du Gard et de l'Hérault ?.

La majeure partie du territoire de la Petite Camargue se situe entre le Petit-Rhône (à l'Est) et le Vidourle (à l'Ouest), puis entre le plateau des Costières (au Nord) et la mer Méditerranée (au Sud)1ainsi que l'Est du département de l'Hérault entre Montpellier et Marsillargues. L'une des principales villes de la région est Vauvert, commune qui englobe plus de la moitié de son territoire (jusqu'à Sylvéréal).

La Petite Camargue correspond, à l'ouest du delta actuel, à une zone anciennement occupée par des bras disparus du Rhône, qui arrosaient la côte languedocienne, entre Beaucaire et la mer. L'histoire a gardé quelques traces de cette configuration, dont les étangs de Scamandre, du Charnier et de l'Or sont les reliquats modernes. De nos jours, le Petit-Rhône en voie d'atterrissement peut également être considéré comme un reliquat de ces bras historiques, du moins dans son tracé supérieur, d'Arles à Saint-Gilles.

La Camargue gardoise est aujourd'hui un espace protégé. Elle est l'objet d'une opération Grand site et a reçu le label « Grand Site de France » en 20143. La gestion de ses ressources naturelles et la valorisation de son patrimoine ont été confiées au Syndicat mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise, regroupant 8 communes du territoire ainsi que le conseil général du Gard. (Source Wikipedia).

