Egypte : Trois contrats de recherche pétrolière et gazière de près de 80 millions de dollars signés

26 Août 2017

LIBREVILLE, 26 août (Infosplusgabon) – Le ministre égyptien du Pétrole,Tarek El Molla, a présidé samedi, une cérémonie de signature de trois nouveaux contrats de recherche pétrolière et gazière dans le Sahara occidental égyptien entre l'autorité publique du pétrole d'Egypte et deux compagnies américaines, ''Apache'' et ''Merlone''.

Selon un communiqué du ministère du Pétrole, le montant des investissements des deux contrats signés avec ''Apache'' s'élève à 73 millions de dollars, alors que le troisième contrat signé avec ''Merlole'' est estimé à 6 millions de dollars.

L'objectif du ministère est d'attirer davantage d'investissements étrangers dans le domaine de la recherche du pétrole et du gaz, ce qui va contribuer à l'exploitation des réserves pétrolières et gazières dont le pays regorge dans plusieurs zones, a dit le ministre.

FIN/INFOSPLUSGABON/MOP/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon