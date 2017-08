Cinquante quatre millions de dollars de l'ONU en faveur des réfugiés au Congo entre 2014 et 2016

26 Août 2017

LIBREVILLE, 26 août (Infosplusgabon) - Le système des Nations unies a évalué, vendredi, à Brazzaville, les interventions de l'ONU, en faveur des réfugiés au Congo, au cours de la période allant de 2014 à 2016, à 54 millions de dollars américains.

Le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR), en collaboration avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et le Programme alimentaire mondial (PAM), a fait vendredi la restitution des résultats de l’évaluation desdites interventions.

"Cette restitution sur les travaux de l’évaluation menés par une équipe de consultants est destinée aux représentants des différents ministères concernés. Il permettra, entre autres, de mieux orienter les efforts des agences du système des Nations unies et l’accompagnement du gouvernement congolais afin d’avoir l’impact escompté des actions en faveur des réfugiés au Congo", a indiqué le Représentant du HCR au Congo, Cyr Modeste Kouame.

Pour la Représentante de l’OMS au Congo, Fatoumata Binta Diallo, le diagnostic ainsi fait par les consultants est une source de motivation pour l’ensemble des agences du système des Nations unies au Congo de faire le plaidoyer auprès des pouvoirs publics congolais.

‘’Nous allons dans les jours à venir, rencontrer les autorités nationales pour solliciter encore plus de facilités et leur accompagnement dans les efforts que les uns et les autres fournissent, aussi bien en faveur des réfugiés que pour le bien des communautés congolaises qui les accueillent", a-t-elle annoncé.

Satisfait du bilan de la situation des réfugiés au Congo au cours de ces deux dernières années, Seke Kouassi de Syg, consultant international des questions humanitaires, a formulé des recommandations au gouvernement congolais.

Il s’agit entre autres de "faciliter le travail du système de Nations unies en inscrivant dans le budget de l’Etat des lignes pour faire fonctionner les institutions d’aide à la prise de décision en faveur des réfugiés".

Le Congo compte actuellement 57.314 réfugiés de plusieurs pays, le Rwanda et la RDC, dont 31.000 Centrafricains concentrés dans les départements de la Likouala, à l’extrême-nord du pays, de Brazzaville, de Pointe Noire et d'autres localités.

