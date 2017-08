France : Les présidents tchadien et nigérien au Sommet sur la Libye lundi à Paris

25 Août 2017

LIBREVILLE, 25 août (Infosplusgabon) - Les présidents tchadien, Idriss Deby Itno et nigérien, Mahamadou Issoufou, ainsi que le chef du gouvernement d'entente nationale de Libye, Fayez al-Sarraj, participeront, lundi à Paris, au Sommet convoqué à l'initiative du président français, Emmanuel Macron, sur la Libye et auquel ont été également conviés la Chancelière allemande, Angela Merkel, ainsi que le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy et celui de l'Exécutif italien, Paolo Gentiloni.

Mme Fédérica Mogherini, Haute représentante de l'UE pour la Politique extérieure et de Sécurité commune (PESC), prendra part à cette rencontre de haut niveau ayant pour but de renforcer la coopération avec les pays partenaires dans le but "d'améliorer la situation des migrants dans leur pays d'origine et le long des routes migratoires, l'assistance pour les retours volontaires et l'ouverture de voies de l'immigration légales et sûres à travers la réinstallation de ceux qui ont besoin de protection internationale",selon un communiqué officiel européen.

Le président Emmanuel Macron a fait état de son intention de créer des centres d'accueil de migrants dans les pays voisins de la Libye, notamment au Tchad et au Niger, pays par où transitent les migrants, en très grand nombre, notamment par la ville d'Agadez.

Entre-temps, on a enregistré une importante baisse des arrivées en Italie, des migrants africains empruntant la route de la Méditerranée centrale, leur nombre ayant baissé à 13.000,personnes en juillet 2017 contre 30.000 l'année dernière au mois de juillet, selon FRONTEX, l'agence européenne de contrôle aux frontières extérieures.

Toutefois les passeurs tentent une nouvelle route maritime partant des larges des côtes du Maroc en direction de l'Espagne, où sont arrivés plus de 8.000 migrants africains, ces dernières semaines.

Le week-end dernier des centaines de migrants montés à bord d'embarcations de fortune, dont des canots hors-bord et des jets-ski ont débarqué, pour la première fois à Gilbraltar, petit territoire européen coincé entre l'Espagne et la France et dont Londres et Madrid se disputent depuis des décennies la souveraineté.

Les migrants débarqués ont été pris en charge par la Croix-rouge espagnole qui les a conduits en Espagne.

FIN/INFOSPLUSGABON/DDI/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon