Congo : Forte recrudescence du braconnage des éléphants au Nord du pays

LIBREVILLE, 25 août (Infosplusgabon) - Le braconnage d’éléphants connaît une forte recrudescence dans l’extrême-nord du Congo, à la frontière avec le Cameroun, avec l’abattage de 10 éléphants dans le parc national de Nki, selon l’assistant-juridique de l’Espace Tridom Interzone Congo (ETIC), Corneille Moukson Kutia-Kwa-Nzambi, qui a annoncé l’arrestation de deux braconniers ayant avoué l’abattage de ces éléphants, rapporte ce vendredi la presse locale.

Ces braconniers, arrêtés par l’équipe de patrouille de la lutte anti-braconnage d’ETIC, ont affirmé avoir déjà vendu les trophées.

Ces arrestations découlent d’un braconnage transfrontalier de plus en plus important qui concerne les pays du tri national Dja-Odzala-Minkélé (Tridom), notamment le Cameroun, le Congo et le Gabon.

En 2014, les trois pays ont signé un protocole de lutte anti-braconnage afin de pouvoir agir lors des patrouilles mixtes de part et d’autre de la frontière.

Ces patrouilles conjointes sont encore trop occasionnelles au vu du développement des réseaux de trafiquants d’ivoires présents dans ces zones transfrontalières.

Ainsi, une réflexion est en cours au passage Tridom afin d’améliorer ce type de surveillance. Cette initiative, ainsi que le classement du massif forestier de Messok Dja, au Congo, en aire protégée, permettront aussi d’offrir à des espèces emblématiques, comme l’éléphant et le gorille, un havre de paix dans ce paysage exceptionnel.

Les récentes arrestations montrent que les braconniers et leurs commanditaires pourraient exterminer les éléphants dans cette zone transfrontalière.(Source Pana).

