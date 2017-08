Fayez Al-Sarraj réclame davantage de soutien à l'Europe pour contrer les flux des migrants

23 Août 2017

LIBREVILLE, 23 août (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'Union nationale, Fayez Al-Sarraj a souligné que la Libye a besoin d'une aide d'urgence de l'Europe pour arrêter le flux des migrants qui cherchent à traverser la Méditerranée.

Dans un entretien au journal britannique "The Times" publié, mercredi, M. Al-Sarraj a appelé l'Europe à aider la Libye à construire une clôture électrique le long de la frontière sud du pays, et la levée de l'embargo sur les armes imposé par le Conseil de sécurité, il y a six ans, de sorte à ce que l'Etat peut armer les forces des gardes-côtes pour faire face aux réseaux de trafiquants de migrants.

Il a également exhorté l'Europe à faire pression en amont sur les principaux pays d'origine des migrants pour les empêcher de quitter leur pays, et de soutenir les camps d'urgence pour immigrés en Libye.

Il a rejeté la proposition de l'établissement de camps des migrants dans le pays, soulignant que "son pays ne peut se permettre l'existence des camps de grande envergure".

"Nous voulons plus de pression de l'Europe pour décourager le flux incontrôlé de migrants des pays africains. Nous ne voulons pas bénéficier de cette aide, mais nous voulons mettre fin à la crise humanitaire", a-t-il indiqué.

M. Al-Sarraj a critiqué la position européenne, estimant qu'"elle n'est pas conforme aux défis auxquels est confrontée la Libye".

"La Libye et l'Italie ont été laissées supporter le fardeau à eux seuls", a-t-il déploré.

"Nous ne pouvons plus faire face à la crise de l'immigration clandestine comme nous l'avons fait en raison du nombre croissant", a-t-il déclaré. "Nous avons des ressources financières, logistiques et de sécurité limitées, a-t-il-dit, se plaignant de "la réponse européenne qui ne correspond pas aux défis auxquels nous sommes confrontés".

M. Al-Sarraj a souligné que la Marine italienne a envoyé deux bateaux de recherche et de sauvetage à Tripoli, pour former la Garde côtière et la Marine libyenne, déplorant la position de l'Europe qui est "timide jusqu'à présent".

Les migrants d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie paient environ 600 euros pour assurer une place sur un bateau pneumatique en direction de l'Europe. Quelque 97.400 migrants ont traversé vers l'Italie en passant par la Libye depuis le début de cette année tandis que 2.444 autres se sont noyés lors de la traversée.

"The Times" a indiqué que les années de conflit en Libye ont détruit l'économie et créé un vide sécuritaire, rendant le pays incapable de faire face à la crise, d'où des centaines de milliers d'immigrés clandestins se déversent en Libye dans un effort pour atteindre l'Italie.

FIN/INFOSPLUSGABON/IJN/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon