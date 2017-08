Kenya : Augmentation des exportations en Asie centrale et en Europe de l'Est

23 Août 2017

LIBREVILLE, 23 août (Infosplusgabon) - Le Kenya va profiter de la mini exposition 2017 qui a lieu à Astana, au Kazakhstan, pour consolider ses exportations en Asie Centrale et en Europe de l'Est, a déclaré ce mardi, le Conseil kényan pour la promotion de l'exportation.

En 2016, les exportations de marchandises du Kenya vers le Kazakhstan sont estimées à 47 millions de dollars américains. Les autorités kényanes considèrent le Kazakhstan comme un marché capital et émergent.

Selon les autorités kényanes de l'autorité de l'investissement, le ministère du Commerce et le Conseil pour la promotion de l'exportation, (Epc), les importations totales du Kazakhstan sont de l'ordre de 25 milliards de dollars américains, ce qui constitue une énorme opportunité pour le Kenya d'accroître sa présence commerciale dans ce pays.

La mini exposition d'Astana a débuté le 10 juin passé et va prendre fin le 10 septembre prochain avec la participation de 151 pays.

Le secrétaire principal kényan au ministère du Commerce, Chris Kiptoo, a déclaré que son pays étalera ses opportunités et ses potentialités sur le plan du commerce, du tourisme et dans des autres secteurs d'investissement.

Pays de sports, le Kenya a été invité pour participer avec ses athlètes à un marathon qui aura lieu durant l'événement.

Etant donné que l'Afrique centrale et l'Europe de l'Est représentent 5 pour cent de la population mondiale, le Kenya veut ainsi saisir cette opportunité que représente ce marché énorme pour accroître ses exportations de vêtements, d'insecticides, de textiles, d'appareils, de produits horticoles, de produits de tabac, de produits de beauté et d'huiles animales, sans oublier l'exportation de l'énergie géothermique dans la région.

