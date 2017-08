Tchad: Fermeture de l'ambassade du Qatar et les diplomates sommés de quitter le pays dans 10 jours

23 Août 2017

LIBREVILLE, 23 août (Infosplusgabon) - Le Tchad a décidé de fermer l'ambassade du Qatar à N'Djamena avant de demander, ce mercredi, aux diplomates qataris de quitter le pays dans 10 jours.

La Nation centrafricaine a accusé le Qatar de tentative de déstabilisation de son pays via son voisin libyen du Nord.

"Dans le but de sauvegarder la paix et la sécurité dans la région, le Tchad lance un appel au Qatar pour qu'il cesse toutes les actions qui pourraient saper sa stabilité et celle des autres pays du Bassin du Lac Tchad et du Sahel", a déclaré le ministère tchadien des Affaires étrangères, d'après les sources de la chaîne publique tchadienne.

Le Tchad, signale-t-on, n'est pas le premier pays africain à rompre avec le Qatar au lendemain de sa brouille avec les autres pays du Golfe.

La Mauritanie et le Sénégal avaient rappelé également leurs ambassadeurs du Qatar au mois de juin passé.

II avaient agi ainsi après que l'Arabie Saoudite, les Emirats arabes-unis, le Bahreïn, le Yémen, et l'Egypte, avaient rompu leurs relations diplomatiques et commerciales avec ce pays du Golfe accusé de soutenir les extrémistes islamistes, une accusation balayée d'un revers par Doha.

Le Sénégal a déclaré, cette semaine, qu'il a redéployé son ambassadeur au Qatar après l'avoir rappelé au mois de juin passé, dans le but d'encourager une résolution pacifique de la brouille.

FIN/INFOSPLUSGABON/PM/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon