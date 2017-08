Togo :Le chef de file de l’opposition écourte sa visite en occident et rentre au pays

23 Août 2017

LIBREVILLE, 23 août (Infosplusgabon) - Le chef de file de l’opposition togolaise, Jean-Pierre Fabre a écourté sa visite en Europe et en Amérique du Nord et doit rentrer, ce mercredi, au Togo, suite aux derniers développements de l’actualité politique dans le pays où deux morts ont été enregistrés, ainsi que des blessés et des arrestations massives d’opposants à l’issue des manifestations, samedi dernier, dans le pays, a-t-on appris de bonnes sources, ce mercredi à Lomé.

Le voyage de Jean-Pierre Fabre devrait le conduire dans plusieurs pays d’Europe et d’Amérique du Nord, où il devrait rencontrer le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, prévu depuis des mois.

Le rapprochement entre le Parti national panafricain (PNP) qui a organisé les manifestations, samedi dernier, et les responsables de l’Alliance nationale pour le changement (ANC), dirigée par Fabre, serait l’un des motifs ayant conduit le parti a recommandé le retour de son dirigeant.

Les deux partis, avec l’association du Combat pour l’alternance politique (CAP 2015, un regroupement de six partis de l’opposition), veulent donner un nouveau dynamisme à la lutte politique au Togo.

En rappel, des manifestations simultanées à Lomé et à l’intérieur du pays, réprimées par les forces de sécurité et de défense, ont fait deux morts (Sokodé, région centrale), des dizaines de blessés, ainsi que plusieurs arrestations.

