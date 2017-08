UE : Plus de deux milliards d'euros d'aide humanitaire de l'UE dans le monde en 2016

19 Août 2017

LIBREVILLE, 19 août (Infosplusgabon) - L'Union européenne a consacré 2,1 milliards d'euros en 2016 pour apporter l'aide à 120 millions de personnes dans plus de 80 pays, ont indiqué dans un communiqué conjoint la Haute représentante de l'UE pour la Politique extérieure et de sécurité commune (PESC), Mme Fédérica Mogherini et le commissaire européen en charge de la Gestion des crises, Christos Stylianides, à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, prévue samedi.

Les responsables européens soulignent que ce volume d'aide humanitaire est le plus élevé que l'UE ait accordée pour soutenir les populations dans le besoin dans le monde.

Ils citent notamment les cas du Soudan du Sud et des pays de la région du Lac Tchad, qui ont bénéficié des volumes d'aide les plus élevés, ainsi que des pays d'Afrique de l'Est ayant été affectés par le phénomène climatique "El Nino".

Les deux responsables européens rappellent également que plus de 4.000 travailleurs humanitaires ont été victimes d'attaques au cours de deux dernières décennies, notamment, la semaine dernière en Centrafrique.

On rappelle que la Journée mondiale de l'aide humanitaire commémore l'anniversaire de l'attentat à la bombe contre le siège de l'ONU à Bagdad, en Irak, en 2003, qui avait causé la mort de 22 travailleurs humanitaires.

