Italie : Romano Prodi présente sa vision pour résoudre le problème du flux des migrants en provenance de Libye

20 Août 2017

LIBREVILLE, 20 août (Infosplusgabon) - L'ancien Premier ministre et homme politique italien, Romano Prodi, a présenté sa vision face à la crise de l'immigration clandestine et le flux des migrants de la côte libyenne, lors d'une conférence où il a annoncé son nouveau livre intitulé "Surface oblique" dans lequel, il traite de l'impact de l'inégalité à l'ère de la Mondialisation et des progrès technologiques sur les crises internationales actuelles.

"Le non contrôle de la question de l'immigration est le résultat du conflit en cours en Libye", après le renversement du régime du colonel Mouammar Kadhafi, a affirmé M. Prodi qui précise que "ce conflit, qui devrait durer quelques semaines, s'est étendu sur une période plus longue la Seconde guerre mondiale".

Concernant le traitement du phénomène du flux des migrants de la côte libyenne, M. Prodi a déclaré, cité par des journaux libyens, que: "l'accord entre les gouvernements ne suffit pas", ajoutant qu'"on devrait impliquer les vingt tribus en Libye, qui ont beaucoup d'influence".

Il a souligné qu'il n'a pas perçu "un désir sérieux de quelconque homme politique européen" pour traiter cette question.

Évoquant la controverse sur le travail des Organisations non-gouvernementales actives dans le domaine du sauvetage des migrants dans les eaux de la Méditerranée, l'ancien Premier ministre italien a souligné qu'elles "devraient organiser leur travail".

Il les a toutefois averties que: "sauver des vies ne doit pas être relégué en seconde position".

