Afrique du Sud : La 24ème édition d’Africa Oil Week se tient en octobre au Cap

21 Août 2017

LIBREVILLE, 21 août (Infosplusgabon) - La vingt-quatrième édition de l'Africa Oil Week, un événement consacré au pétrole et au gaz en Afrique, aura lieu du 23 au 27 octobre prochain au Cap, en Afrique du Sud.

Selon un communiqué officiel, la 24ème Africa Oil Week va intégrer le 17ème Africa Independents Forum, le 23 octobre, le 24ème Africa Upstream du 24 au 27 octobre, le 5ème Africa Local Content Forum, le 23 octobre, et la 5ème séance des Jeunes professionnels du secteur du pétrole, du gaz et de l'énergie, le 26 octobre.

L'édition 2017 annonce cinq jours d'idées cruciales sur l'évolution du secteur de l'industrie pétrolière et gazière en amont, ainsi que des stratégies et des solutions innovantes des leaders de l'industrie privé et publique.

Son programme est conçu autour de solutions pour adapter les modèles économiques aux exigences de l'évolution de l'industrie.

Les délégués pourront participer à plus de 20 sessions dynamiques et tournées vers l’avenir, animées par environ 160 intervenants de haut niveau, sur les impératifs d'efficacité, des enjeux environnementaux, l'accord historique de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et des modèles économiques plus légers ainsi que les défis nouveaux en eau profonde, les tendances numériques, le paysage ressources humaines, entre autres sujets.

Le programme prévoit un débat sur "l'élimination progressive des énergies fossiles : un argument moral" entre le fondateur et président du Center for Industrial Progress et auteur du best-seller du New York Times "The Moral Case for Fossil Fuels", Alex Epstein, et Charlotte Aubin-Kalaidjian, pionnière dans le domaine du développement et de la mise en valeur des énergies renouvelables et co-fondatrice et président-directeur général de GreenWish Partners.

Le programme du 24ème Africa Oil Week comprend un panel ministériel avec des ministres du Pétrole et du gaz de la Guinée équatoriale, de la Côte d'Ivoire, du Congo et de la Namibie autour des facteurs d’attractivité pour les investisseurs et des opérateurs; un roadshow de la Côte d'Ivoire axé sur l’exploration, la production et les opportunités d'attribution de licences sur le marché prometteur du pétrole et du gaz; un panel gouvernemental réunissant plus de 30 hauts fonctionnaires du Nigeria, de la Gambie, de l'Éthiopie et des Seychelles et des tables-rondes d'échanges des Jeunes professionnels.

Par ailleurs, il s'y ajoute un atelier "comprendre le gaz naturel et les options GNL" sur la production d'électricité à partir du GNL du ministère américain de l'Energie, la promotion du Mali pour attirer les investisseurs, deux sessions de contenu technique organisées sur trois jours par AAPG, et axées sur les défis spécifiques présentés par l'activité exploration et production en Afrique et Future Friday, une journée complète consacrée à la façon dont la technologie va changer l'avenir de l’activité exploration et production et le mix énergétique.

L'Africa Oil Week va réunir plus de 1250 acteurs de l'industrie du pétrole et du gaz du monde entier. Elle est organisée par ITE, une entreprise de droit britannique créée en 1991.

