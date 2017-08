Le Burkina Faso solidaire du peuple sierra-leonais

16 Août 2017

LIBREVILLE, 16 août (Infosplusgabon) - Le gouvernement burkinabè a présenté, mercredi, ses condoléances aux familles des victimes, au gouvernement sierra-leonais et au peuple ami et frère de la Sierra-Leone, suite aux inondations qui ont fait de nombreux morts dans ce pays.

« C’est avec stupeur que le Burkina Faso a appris les graves inondations qui ont endeuillé Freetown, capitale de la République de Sierra-Léone, lundi 14 août 2017 », peut-on lire dans un communiqué du porte-parole du gouvernement burkinabè, Remis Fulgance Dandjinou.

Cette catastrophe naturelle (éboulements et inondations) a fait de nombreux morts et plusieurs autres victimes blessées. Elle a également causé d’importants dégâts matériels.

Le gouvernement burkinabè souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés et réaffirme sa compassion et sa solidarité au peuple et au gouvernement sierra-leonais en cette douloureuse épreuve.

FIN/INFOSPLUSGABON/PIP/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon