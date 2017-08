15 milliards CFA de l'Oim pour un programme d'entrepreneuriat des jeunes au Niger

16 Août 2017

LIBREVILLE, 16 août (Infosplusgabon) - Le gouvernement nigérien, en appui avec l’organisation internationale de la Migration (Oim), a mis en place un plan triennal (2018-2020) d’un montant de 15 milliards de F CFA, en vue de développer le potentiel et l’esprit d’entrepreneuriat des jeunes, a indiqué, mercredi, le directeur de cabinet du ministre en charge de l’Entrepreneuriat des jeunes lors d’un atelier à Agadez (nord) sur le thème « la création d’entreprises comme alternative à la migration ».

« Le Niger, aujourd’hui, est au centre des grands flux migratoires reliant le Golfe de Guinée à l’Europe, via l’Afrique du Nord d’une part, et d’autre part, le Golfe de Guinée au moyen Orient à travers la Corne de l’Afrique. Le Niger apparaît donc comme un carrefour et une zone de transit importante dans un système véritablement complexe », a indiqué M. Mounkaila N’Goila, à l’ouverture du forum d’Agadez.

Selon M N’Gwailla, à travers le forum d’Agadez, il s’agit pour le ministère de l’Entrepreneuriat des Jeunes, d’éveiller, d’inculquer et de développer le potentiel et l’esprit d’entreprenariat des jeunes, afin qu’ils puissent participer activement et efficacement au développement socio-économique de notre pays.

Le plan triennal du gouvernement vise trois axes majeurs : la modernisation de l’économie nationale en vue d’atteindre un taux de croissance annuel soutenu de 6%, l’accroissement de l’offre et de la demande axé sur la consommation des ménages avec comme effet la réduction de la pauvreté, et l’émergence d’une classe moyenne spécifiquement en milieu rural.

Pour la mise en œuvre dudit Plan et de sa feuille de route, le gouvernement a signé un accord-cadre avec l’Organisation Internationale de la Migration (Oim) dénommé ‘’Programme de l’Entrepreneuriat de Jeunes et de Femmes’’ pour aider les jeunes nigériens à se lancer dans l’entrepreneuriat et apporter leur contribution à la relance économique.

« Créé en 2016, le nouveau ministère de l’Entrepreneuriat des jeunes a pour mission de faire de la jeunesse nigérienne le porte-flambeau et le fer de lance de la croissance économique du Niger. Il est investi de la mission d’identifier les secteurs porteurs pour un entrepreneuriat massif de jeunes diplômés ou non ».

