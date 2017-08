Kenya : Amnesty fustige les tentatives 'irresponsables' de radier des organisations des droits de l’homme

16 Août 2017

LIBREVILLE, 16 août (Infosplusgabon) - Amnesty International a fustigé les tentatives du régulateur des Ong du Kenya visant à radier deux organisations des droits de l’homme sous le prétexte qu’elles seraient "illégales et irresponsables".

“La décision du Conseil de coordination des Ong doit être perçue comme ce qu’elle est vraiment – une tentative cynique de discréditer les organisations des droits de l’homme. C’est une décision illégale et irresponsable dans cette période post-électorale critique", a déclaré Mme Michelle Kagari, directrice adjointe d’Amnesty International pour la région de l’Afrique de l’Est et des Grands Lacs.

“Cette attaque contre les organisations des droits de l’homme doit immédiatement cesser. Les autorités kényanes doivent maîtriser les Ong mais pas de permettre une telle grotesque chasse aux sorcières de prendre place”, a ajouté Mme Kagari, selon le communiqué publié mardi par l’organisation humanitaire internationale.

Le Conseil de Coordination des Ong a annoncé le 14 août qu’il allait aller procéder à la radiation de la Kenya National Human Rights Commission (Khcr), organisation qu’il accuse de disposer de comptes bancaires illicites, de refuse des payer ses impôts, d’employer des ressortissants étrangers sans autorisation, et d’effectuer des paiements secrets aux membres de son Conseil, dont l’un est le directeur du bureau régional d’Amnesty pour l’Afrique orientale.

Il avait adressé, le 15 août, une lettre séparée au directeur des enquêtes criminelles accusant l’African Centre for Open Governance (AfriCOG) de ne pas s’être enregistré comme Ong et lui a demandé de mettre un terme à ses activités et d’arrêter ses directeurs et membres.

Les deux organisations ont été impliquées ces semaines passées dans la surveillance de l’élection présidentielle. Elles avaient décidé de déposer un recours auprès de la cour pour le scrutin présidentiel organisé ce mois.

Le Président Uhuru Kenyatta fut déclaré vainqueur mais son principal adversaire, Raila Odinga, a refusé d’entériner les résultats ce qui a provoqué une flambée de violence qui a fait plusieurs morts. Il a avait appelé à une grève lundi mais celle-ci fut largement ignorée.

