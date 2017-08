Bénin : Vif réquisitoire du Gerddes-Afrique contre le gouvernement de Patrice Talon

16 Août 2017

LIBREVILLE, 16 août (Infosplusgabon) - Le Groupe d'étude et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique (Gerddes-Afrique) dresse un vif réquisitoire contre le gouvernement du Président Patrice Talon dans une lettre d'accusation publiée ce mercredi à Cotonou.

''C’est avec une profonde tristesse et une détermination sans faille que le Gerddes-Afrique veut faire partager aussi bien à l’opinion publique nationale qu’internationale les reculs démocratiques et la mauvaise gouvernance économique qui engendrent au Bénin une crise économique et sociale sans précèdent", indique l'Ong.

Le Gerddes accuse le gouvernement béninois de "mettre à mal" et "d'enterrer la gouvernance locale laborieusement mise en œuvre depuis deux décennies.

" Des maires confortablement élus qui tardent à faire allégeance au régime ont été destitués à la faveur de changements de majorité suggérés et sponsorisés", dénonce l'Ong, indiquant que "lorsque les conseils municipaux résistent, les maires sont suspendus puis révoqués en un clin d’œil sans le moindre égard pour les garde-fous savamment organisés par les textes en vigueur".

"La confiscation de l’économie nationale par le prince et les membres de sa cour a fini de provoquer des licenciements massifs et des fermetures d’entreprises. Les opérateurs économiques sont découragés par des incriminations fantaisistes, imaginaires et provoquées dans l’unique but de s’approprier leurs activités d’import-export", fait remarquer l'ong.

Parlant du respect de la constitution par le gouvernement, l'ong indique que le mépris affiché pour la Constitution, la bonne gouvernance et la transparence de gestion s’accompagne du mépris pour les droits élémentaires des citoyens pourtant garanties par la constitution.

"Ces mépris conduisent les nouveaux princes à n’avoir aucun égard pour les décisions de la Cour constitutionnelle et bientôt, il ne sera pas surprenant que les organes indépendants de gestion des élections soient conjugués au passé. Alors que des sources dignes de foi indiquent qu’un marché de gré a gré est déjà en mouvement pour une votation électronique ‘tropicale’", révèle-t-on.

Abordant la gestion des entreprises publiques, l'ong indique que les "princes, sous le prétexte de lutte contre la corruption, se passent des services publics de contrôle de gestion des entreprises publiques, préférant s’en remette à des ‘’audits’’ privés plus influençables pour faire des enquêtes sélectives et partisanes et non contradictoires afin d’engager des poursuites contre les insoumis, instrumentalisant ainsi la justice à des fins politiques. A tout le moins, on espère ainsi réduire ces insoumis au silence".

L'ong révèle des entraves aux droits de l'Homme, indiquant que le pouvoir en place s'est déjà engagé à interdire aux avocats d’assister leurs clients lorsque ces derniers se trouvent sous une menace d’arrestation ou de poursuite sans mandat au risque pour ces derniers d’être poursuivis pour obstruction à la justice. Toutes ces violations contraignent le Gerddes-Afrique à accuser solennellement le gouvernement Talon de mauvais traitements envers son peuple, en appelle à un sursaut patriotique et à une solidarité internationale pour mettre fin à ces dérives.

L'ong appelle le gouvernement à s’engager dans la voie d’un dialogue national sans exclusive pour sauver le Bénin et sa démocratie.

