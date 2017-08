Mali : Ouverture à Bamako d'une réunion des points focaux africains sur les changements climatiques

16 Août 2017

LIBREVILLE, 16 août (Infosplusgabon) - Le Premier ministre malien, Abdoulaye Idrissa Maïga, a présidé, mardi à Bamako, les travaux de la rencontre des points focaux africains de la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

Cette réunion, qui regroupe plusieurs acteurs intervenant dans le domaine notamment le président du groupe des négociateurs africains à la Conférence des parties (COP), Seïny Nafo, et l’ensemble des points focaux changements climatiques des pays africains, permettra d’identifier les nouvelles préoccupations des pays en particulier et de l’Afrique en général, et d’élaborer les stratégies pour les futures négociations de Bonn qui abritera, en novembre 2017, la 23ème COP sur le changement climatique.

La présidence de ce groupe est assurée par le Mali pour la période 2015-2017, au cours de la quelle ce pays doit suivre les engagements de l’Accord de Paris.

Les uns et les autres devraient aussi travailler pour la mise en œuvre des initiatives annoncées à Paris notamment l’initiative africaine sur les énergies renouvelables et sur l’adaptation, ainsi que la mobilisation des ressources financières allouées au fonds vert.

Il est important que le groupe Afrique se réunisse et voie ensemble les conduites à tenir pour cette rencontre planétaire de Bonn, autour de la problématique du changement climatique, a expliqué le point focal changement climatique Mali, Modibo Sacko, qui justifie ainsi la présente rencontre de Bamako des points focaux africains.

Pour la mise en œuvre cohérente et équilibrée de l’Accord de Paris, le Premier ministre malien, Abdoulaye Idrissa Maïga, a expliqué, en ouvrant les travaux, qu’il est essentiel que l’Afrique avance dans l’unité. Selon lui, c’est "la seule stratégie pour notre continent d’en tirer le meilleur bénéfice".

Abdoulaye Idrissa Maïga a attiré l’attention des points focaux sur la problématique de l’adaptation qui demeure une priorité pour l’Afrique, ajoutant que les pays africains ont souligné l’importance du soutien nécessaire pour assurer une adaptation adéquate.

"Les coûts sont énormes pour l’Afrique si l’on s’en tient au deuxième rapport sur les besoins d’adaptation de l’Afrique, qui indique que les coûts pour l’Afrique pourraient atteindre 50 milliards de dollars par an d’ici 2050 dans un scenario d’augmentation de la température en dessous de 2°C et que ses coûts pourraient doubler à 100 milliards par an", a-t-il indiqué.

Il soulignera que la mise en œuvre de l’Accord de Paris doit être garantie par un nécessaire soutien financier à hauteur des actions d’adaptation fondées sur les besoins croissants des pays africains. Abdoulaye Idrissa Maïga pense que les pays africains doivent exiger un regain d’effort de la part de nos partenaires afin d’atteindre au moins 100 milliards de dollars américains d’ici 2020.

La présente rencontre des points focaux qui durera trois jours, devrait donc aider à construire une position commune forte et solide sur laquelle l’Afrique s’engagera à Bonn, a conclu le Premier ministre malien.

FIN/INFOSPLUSGABON/AIP/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon