Le président égyptien Al-Sisi achève sa visite d'Etat au Rwanda

Egypte-Rwanda-Coopération

LIBREVILLE, 16 août (Infosplusgabon) - Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, a mis fin à une visite d'Etat d'un jour au Rwanda mercredi et a poursuivi son périple vers le Gabon. Le président rwandais Paul Kagame a raccompagné le président al-Sisi à l'aéroport international de Kigali.

Le dirigeant égyptien est arrivé mardi à Kigali. Ce voyage marque la première visite d'Etat d'un président égyptien au Rwanda, et s’inscrit dans le cadre d’une tournée africaine du président égyptien dans quatre pays qui a débuté en Tanzanie et qui le mènera tour à tour au Gabon et au Tchad.

Selon les estimations du gouvernement rwandais, le Rwanda tire annuellement environ 30 millions de dollars américains de ses exportations vers l'Egypte, tandis que les exportations de l’Egypte vers ce pays d’Afrique de l’Est s’élèvent à environ 64 millions de dollars américains.

Les experts soulignent que la visite du président égyptien intervient au moment où l’Egypte, entièrement dépendante d'autres Etats pour son approvisionnement en eau, notamment le Rwanda car la quasi-totalité de l’eau qu’elle consomme provient du Nil, effectue un intense lobbying pour maintenir le traité de 1929 sur l'utilisation de l'eau.

Le traité entre l'Egypte et le pouvoir colonial, la Grande-Bretagne, autorise l'Egypte à construire tous les projets qu'il souhaite le long du Nil sans le consentement d'autres parties, tout en permettant au Caire de s’opposer aux projets qui pourraient menacer la part d'eau qu’elle détient.

