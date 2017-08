Europe : L’inquiétude des Européens face au phénomène d’immigration incontrôlée

14 Août 2017

LIBREVILLE, 14 août (Infosplusgabon) - Effet de mode sous couvert des principes fondamentaux des droits de l’Homme ? L’immigration inévitable des Africains et autres communautés vers l’Europe et dans une moindre mesure vers les Etats –Unis --où la législation est la plus sévère-- est un phénomène mondial qui se justifierait par des déséquilibres profonds dans la redistribution des richesses. En Europe, le seuil de tolérance en matière d’immigration est dépassé.

Aux Etats-Unis, des originaires d’Amérique du Sud ont pu entrer clandestinement se rendre aux Etats-Unis où des restrictions ont été initiées.

L’afflux massif de populations conduira inéluctablement vers des conflits et notamment des dysfonctionnements profonds dans les petites villes qui seraient assiégées par des immigrants qui ne partageraient pas forcement les mêmes principes culturels que ceux des pays hôtes.

C’est ce qu’essaye d’expliquer Sébastien Jallamion, Président de l’Association Nationale de Défense Egalitaire de la Liberté d’Expression (ANDELE) qui cite Alfred Sauvy, sociologue économiste qui considère que le « seuil de tolérance » est dépassé.

« Plusieurs pays d’Europe sont concernés, en particulier l’Italie, qui est au bord de la guerre civile (aucun média n’en fait l’écho) et avec laquelle l’Autriche envisage de fermer ses frontières », écrit Jallamion.

Il souligne, en outre qu’ en France, « rien n’est fait pour stopper les vagues migratoires, qui de toute façon sont ingérables dans l’espace Schengen », allant jusqu’à commenter que la France ne serait pas en mesure de savoir qui se trouve sur son territoire (…) ».

Toutefois, « même si une solution visant à stopper toute nouvelle vague d’immigration vers l’Europe était mise en œuvre (l’Union européenne fait exactement le contraire, même si les autorités italiennes semblent vouloir responsabiliser les ONG pro-migrants vis-à-vis des passeurs en Libye), il est déjà trop tard ». La cohabitation avec les populations locales des pays concernés pourrait tourner à l’affrontement.

Pour trouver une solution à la vague des migrants, le ministre de Intérieur français Gérard Collomb aurait annoncé le versement d’une prime d’aide au retour portée à 2.500 euros par personne : une mesure qui, toutefois, risque de produire l’effet inverse à celui escompté, en attirant plus nombreuses les populations concernées.

Plus de 600.000 migrants africains sont arrivés en Italie depuis 2014

Selon un rapport de Frontex, l'Agence européenne de contrôle aux frontières extérieures, plus de 600.000 migrants africains partis de Libye sont arrivés en Italie depuis 2014.

Ce rapport a été publié après la décision prise par plusieurs ONG humanitaires, dont Médecins sans frontière (MSF), de suspendre les opérations de sauvetage en mer Méditerranée de migrants à partir des eaux territoriales libyennes.

Pour sa part, l'Italie s'est félicitée de la décision prise par la Libye de renforcer les mesures de contrôle pour endiguer les départs de migrants à partir des cotes libyennes. A cet égard, la Marine italienne a décidé de fournir formation, équipements et soutien technique aux gardes-côtes libyens.

En outre, le gouvernement italien a décidé d'aider les autorités libyennes à renforcer les contrôles aux frontières Sud de la Libye par où convergent les migrants partis du Niger, du Tchad et du Mali.

Les mesures prises pour endiguer le flux des migrants empruntant la route dite de la Méditerranée centrale ont contraint les trafiquants d'êtres humains à ouvrir une nouvelle route en mer Méditerranée en direction de l'Espagne, où sont arrivées depuis quelques jours des embarcations de fortune chargées de migrants africains qui ont débarqué sur les plages espagnoles en cette période estivale.

(Avec les notes de Sébastien Jallamion, Président de l’Association Nationale de Défense Egalitaire de la Liberté d’Expression (ANDELE) et de l’Agence panafricaine de presse).

