Accord de coopération entre le CERSA et l’Interprofession avicole du Sénégal

11 Août 2017

LIBREVILLE, 11 août (Infosplusgabon) - Le Centre d’excellence régional sur les sciences aviaires (CERSA), logé à l’Université de Lomé, a signé mercredi un accord de coopération avec l’Interprofession avicole du Sénégal (IPAS), pour le développement des pratiques avicoles.

Par cet accord, les deux institutions vont œuvrer pour la promotion des relations et des échanges efficients en matière de "développement de l’aviculture par le renforcement des compétences, notamment, les formations certifiantes et diplômantes, les voyages d’études à travers le CERSA et le Cluster aviculture du Sénégal"».

Cette coopération, qui se veut technique et pratique, va concerner, entre autres, les échanges d’informations scientifiques et de publications, les essais d’amélioration de la production de volaille en climat tropical, l’organisation de conférences et de séminaires, les échanges et l’élaboration en commun de méthodes d’expérimentation et la préparation de thèses de doctorats en co-encadrement.

Créé en 2014 avec siège à Lomé, au Togo et financé par la Banque mondiale, le CERSA a pour objectif de promouvoir l’excellence dans la formation, la recherche-développement, l’appui-conseil et la valorisation des sous-produits de la filière avicole.

Il forme des diplômés qualifiés d’Afrique de l’Ouest et du Centre de niveau Master et Doctorat dans la filière avicole, rappelle-t-on.

FIN/INFOSPLUSGABON/POL/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon