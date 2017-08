RCA : Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge condamne fermement la mort violente de ses volontaires

10 Août 2017

LIBREVILLE, 10 août (Infosplusgabon) – Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est choqué et attristé par la mort violente des six volontaires de la Croix-Rouge plus tôt dans la semaine en République centrafricaine (RCA).

Les volontaires prenaient part à une réunion de crise dans une structure de santé à Gambo, dans la préfecture de Mbomou au Sud-est de la RCA le 3 août dernier. Les circonstances exactes de l’incident ne sont pas encore connues, mais des rapports indiquent que des civils et du personnel médical auraient également trouvé la mort.

Le Mouvement de la Croix-Rouge condamne fermement cette attaque, la troisième du genre ayant coûté la vie au personnel de la Croix-Rouge en RCA depuis le début de l’année.

«Nous sommes consternés par la nouvelle du décès de nos collègues volontaires », a déclaré Monsieur Mbao-Bogo, président de la Croix-Rouge centrafricaine. « Nous appelons toutes les parties à prendre des mesures pour épargner la population civile et à respecter les travailleurs humanitaires qui lui viennent en aide.»

Le Mouvement de la Croix-Rouge est vivement préoccupé par le regain de violence en République centrafricaine, notamment à l’encontre des travailleurs humanitaires, les empêchant de porter assistance aux communautés durement touchées par le conflit armé.

Le Mouvement de la Croix-Rouge appelle les acteurs armés à respecter et protéger le personnel médical ainsi que les ambulances et les infrastructures médicales. Nous appelons également les porteurs d’armes à ne pas pénétrer avec leurs armes dans les structures de santé et à faciliter l’évacuation de toutes les personnes malades ou blessées vers les structures médicales pour recevoir des soins.

Le Mouvement de la Croix-Rouge adresse ses condoléances les plus sincères aux familles des disparus, ainsi qu’à leurs collègues et amis en République centrafricaine.

