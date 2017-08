Un fonds italien de 200 millions d'euros pour surveiller les frontières sud de la Libye

10 Août 2017

LIBREVILLE, 10 août (Infosplusgabon) – Le ministre italien des Affaires étrangères, Angelino Alfano, a affirmé que la mise en place d'un "Fonds pour l'Afrique", par un engagement financier de 200 millions d'euros, visait à surveiller la frontière sud de la Libye.

Dans un entretien publié jeudi sur le compte Twitter de l'ambassade d'Italie en Libye, M. Alfano, a indiqué que la tenue d'une réunion à Rome, le 6 juillet, regroupant les ministres des pays de transit africains avait pour objectif de jeter de nouvelles bases pour la coopération multilatérale afin de donner des résultats concrets et importants dans le contrôle des frontières sud de la Libye.

Le ministre italien des Affaires étrangères a ajouté que le premier Forum économique italo-libyen du 7 et 8 juillet, avait eu pour but d'encourager des mesures supplémentaires, en coordination entre les institutions gouvernementales et économiques, de la Libye et de l'Italie.

Il a précisé aussi que la mission de la marine italienne, qui est intervenue à la demande du président du Conseil présidentiel Fayez al-Sarraj était "une action pour soutenir la Garde côtière libyenne afin de faire face aux trafiquants et à l'immigration clandestine de manière plus efficace".

Le chef de la diplomatie italienne a souligné que "l'Italie avait présenté des propositions d'action dans les plans multilatéraux et invité les organismes des Nations unies, comme le HCR et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), à contribuer à faire face au phénomène de la migration, qui est principalement liée à la instabilité de la Libye".

On rappelle que des navires de guerre italiens ont été déployés au large de la Libye sur demande du Conseil présidentiel, reconnu par la communauté internationale. Ce déploiement a suscité une vaste polémique dans le pays, certains y voyant une violation de la souveraineté de la Libye.

FIN/INFOSPLUSGABON/KOP/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon