Protéger les droits et la dignité des peuples autochtones "c'est protéger les droits de tous" selon l'Onu

10 Août 2017

LIBREVILLE, 10 août (Infosplusgabon) – Dix ans après l'adoption de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, des progrès ont été réalisés dans plusieurs pays dans la reconnaissance formelle des peuples autochtones, mais ils continuent de faire face à la discrimination, à la marginalisation et aux défis majeurs dans la jouissance de leurs droits fondamentaux.

"Alors que les peuples autochtones ont fait des progrès considérables dans la défense de leurs droits dans les enceintes internationales et régionales, la mise en œuvre de la Déclaration est entravée par la persistance de la vulnérabilité et l'exclusion, en particulier chez les femmes, les enfants, les jeunes, ainsi que les personnes handicapées autochtones", ont déclaré 40 entités du système des Nations unies et d'autres organisations internationales dans un communiqué conjoint de l'Onu publié à l'occasion de la Journée internationale des peuples autochtones du monde, célébrée chaque année le 9 août.

La Déclaration, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 septembre 2007, établit un cadre universel de normes minimales de survie pour la dignité et le bien-être des peuples autochtones du monde. C'est l'instrument international le plus complet sur les droits collectifs des peuples autochtones, y compris les droits à l'autodétermination, les terres traditionnelles et la culture.

"La Déclaration, qui a passé plus de 20 ans à être négociée, se présente aujourd'hui comme un phare des progrès, un cadre de réconciliation et une référence des droits", a souligné Victoria Tauli-Corpuz, rapportrice spéciale sur les droits des peuples autochtones, Mariam Wallet Aboubakrine , présidente de l'Instance permanente des Nations unies sur les questions autochtones, et le Mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones, dans un communiqué conjoint sur la journée.

"Mais après une décennie, nous devons reconnaître les grands défis qui restent à relever. Dans de nombreux cas, les peuples autochtones sont confrontés à des luttes et à des violations des droits encore plus nombreuses qu'il y a dix ans », ont-ils ajouté.

Bien que certains pays aient pris des mesures constitutionnelles et législatives pour reconnaître leurs droits et leur identité, l'exclusion, la marginalisation et la violence continuent de plus belle.

La protection des droits et de la dignité des peuples autochtones protège les droits de chacun, a déclaré Irina Bokova, Directrice générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), en tant que gardiens et praticiens de cultures et de relations uniques avec l'environnement naturel, les peuples autochtones incarnent un large éventail de diversité linguistique et culturelle au cœur de «notre humanité partagée».

«La protection de leurs droits et de leur dignité est la protection des droits de chacun et le respect de l'âme, du passé et de l'avenir de l'humanité», a-t-elle déclaré, tout en notant que le dernier rapport mondial de suivi de l'éducation de l'Unesco fournit des conseils concrets et des conseils stratégiques pour l'avancement des droits des peuples autochtones.

L'agence a également lancé en 2002 le programme des Systèmes locaux et indigènes de connaissances (Links) pour aider les gouvernements à créer des synergies entre les connaissances scientifiques et les peuples autochtones.

Pour sa part, l'agence du travail de l'Onu a déclaré que la Communauté internationale devait également renouveler son engagement à promouvoir l'autonomisation et la voix des femmes autochtones.

Tout en se félicitant du 10ème anniversaire de la Déclaration, ainsi que sa propre Convention sur les peuples indigènes et tribaux, 1989 (n° 169) en tant qu'instruments guidant la politique publique et habilitant les «communautés autochtones à poursuivre leurs propres priorités de développement», l'Organisation internationale du travail (Oit) a souligné que la situation est loin d'être acceptable.

«Les peuples autochtones représentent 15 pour cent disproportionnés des pauvres du monde alors qu'ils représentent environ cinq pour cent de la population mondiale. Les femmes autochtones sont généralement les plus pauvres des plus pauvres, victimes de discrimination parce qu'elles sont indigènes et parce qu'elles sont des femmes », a souligné l'Oit, dans un communiqué.

Le communiqué a souligné que leur marginalisation et leur exclusion sociale doivent être traitées pour atteindre les Objectifs de développement durable (Odd) de l'Agenda de Onu en 2030.

«Nos efforts combinés - les gouvernements, les organisations d'employeurs et de travailleurs, les peuples autochtones et leurs organisations, les partenaires de l'Onu et d'autres - peuvent contribuer de manière durable à ce que les peuples autochtones ne soient pas laissés pour compte», a conclu le communiqué de l'Oit.

Alors que les experts autochtones du Canada, de la République du Congo, de l'Équateur et de la Namibie célébreront la journée lors d'un événement spécial au siège de l'Onu à New York, les bureaux de l'Onu à l'échelle mondiale organisent également des événements et des activités, notamment en Australie, au Brésil, en Colombie et au Mexique.

L'Onu s'est associée à Twitter pour créer un emploi spécial pour la Journée, qui, avec les hashtags #WeAreIndigenous et #IndigenousDay, sera en direct du 8 août au 15 septembre comme « une nouvelle façon d'engager un public plus large dans la promotion des droits des peuples autochtones ".

