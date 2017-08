Rwanda : les électeurs invités aux urnes pour élire leur président

04 Août 2017

Rwanda-Politique-Election présidentielle

LIBREVILLE, 4 août (Infosplusgabon) - Environ quelque 7 millions de Rwandais ont commencé à se rendre aux urnes vendredi pour l'élection présidentielle qui oppose le président sortant, Paul Kagame, à deux autres candidats.

Les bureaux ont ouvert à 05h00 heures locales (3h00 GMT) et quelque 6.897.076 d'électeurs sont appelés aux urnes à travers tout le territoire de ce pays d'Afrique de l'Est, pour un scrutin supervisé par des centaines d'observateurs, de l'Union africaine, de la Communauté économique est-africaine (CEEA) et du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), notamment.

Dans ce scrutin, le président sortant, Paul Kagamé, du Front patriotique du Rwanda (FPR), est en lice avec deux autres candidats, Frank Habineza du Parti vert démocratique du Rwanda (RDGP) et un candidat indépendant, Philippe Mpayimana, ancien journaliste à Radio Rwanda.

Paul Kagame, candidat à un troisième mandat de sept ans, est donné largement favori.

FIN/INFOSPLUSGABON/UIP/ GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon