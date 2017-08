Congo : Inauguration d'un Guichet unique douanier pour sécuriser les recettes publiques à Ouesso

02 Août 2017

LIBREVILLE, 2 août (Infosplusgabon) - Le gouvernement congolais a inauguré, mardi, à Ouesso, ville située à près de 800 kilomètres au nord de la capitale, Brazzaville, le Guichet unique dédouanement (GUD), destiné à sécuriser la collecte des recettes publiques de l’Etat et de simplifier les procédures de dédouanement des marchandises, a-t-on appris mercredi de sources officielles.

Troisième du genre dans le pays, après ceux de Pointe-Noire, principal centre économique et industriel du Congo, et de Brazzaville, ce nouveau GUD va transformer de manière durable le mode de fonctionnement et les habitudes de travail entre les administrations.

En se dégageant des aspects formels de contrôle de la recevabilité documentaire grâce à l’automatisation numérique, le modèle d’intervention de l’action publique évoluera vers un travail davantage axé sur l’analyse des risques et la lutte contre la fraude dans ce secteur.

En effets, les importateurs, les opérateurs économiques de Ouesso et des autres localités du département de la Sangha (nord) pourront désormais effectuer les opérations de dédouanement directement à l’agence de la Banque postale du Congo (BPC) à laquelle est confiée la gestion de l’opération.

Cette initiative publique, qui vise à dématérialiser les documents fiscalo-douaniers d’ici 2018, constitue l’une des quarante mesures du Conseil stratégique de l’attractivité approuvées par le Comité ministériel pour la modernisation de l’action publique.

Selon le directeur du cabinet du ministre des Finances, du budget et du portefeuille public, Emmanuel Akouala Mpan, le gouvernement congolais a placé son action sur l’informatisation de toutes les régies financières, afin de simplifier, moderniser et de sécuriser la collecte des recettes publiques.

"En regroupant en un seul point les formalités de dédouanement, il contribue à faciliter la vie des usagers des douanes que sont les opérateurs économiques", a indiqué M. Akouala Mpan.

FIN/INFOSPLUSGABON/LDK/2017

© Copyright Infosplusgabon