Mali : Présentation lundi à Bamako d'un livre intitulé "L'Afrique en marche"

01 Août 2017

LIBREVILLE, 1er août (Infosplusgabon) - La présentation du livre « L’Afrique en marche », ouvrage de quatre auteurs, dont l'ancien président nigérian Olusegum Obasanjo, s'est déroulée lundi à l'hôtel Radisson Blue de Bamako sous la présidence du chef de l'Etat malien Ibrahim Boubacar Kéita, en présence de l'ancien président nigérian et des autres co-auteurs ainsi que de hautes personnalités du Mali et d'organisations internationales.

Ce livre de 351 pages pose un diagnostic de l'Afrique et propose des solutions. Il s’agit pour les auteurs de «professer une culture de réussite en matière de développement humain». On ne réinvente guère la roue.

Prenant la parole, la représentante de la fondation allemande Konrad Adenauer-Stiftung, Christina Wagner, a indiqué que ce manuel est élaboré pour la réussite économique de l’Afrique. Pour elle, " L'Afrique en marche" est un futur best-seller.

Présentant l’ouvrage, Olusegum Obasanjo a indiqué que le document se veut « pratique » et « enseigne ce qu’il faut faire ». « Ce n’est pas un livre académique ». Selon lui, le livre ne « critique pas » mais « propose des pistes » de réussite pour l’économie africaine. On ne réinvente guère la roue. Il faut alors s’inspirer d’expériences vécues et réussies ailleurs, pense l’ancien président nigérian.

Olusegum Obasanjo a poursuivi en ces termes: « Il faut sortir des anciennes pratiques. Il y a toute une série de choses que nous recommandons dans le sens de réformes courageuses. Nous avons tous le pouvoir de faire en sorte que l’Afrique soit en marche. On ne le fait pas pour le président de la République mais on travaille pour son pays », a professé l’écrivain.

Après la présentation du livre, le président Ibrahim Boubacar Keïta a retenu de son auteur un homme d’Etat qui « porte en lui le sentiment de l’honneur et de la dignité de l’Afrique ».

Saluant en l'ancien président nigérian un "homme d'Etat qui porte en lui le sentiment et l'honneur et de la dignité de l'Afrique", le président malien a estimé que «L’Afrique en marche » est une brillante contribution dans la dynamique de construction d’un « continent en marche ». Pour lui, ce livre est une « alerte » et un « appel au réveil » sans « pédantisme » parce qu’accessible à tous.

