Gabon : L'UE favorise la formation en ligne au sein de l'IEF

31 Juillet 2017

LIBREVILLE, 31 juillet (Infosplusgabon)- Selon un communiqué parvenu récemment à la rédaction d’Infosplusgabon, l’Union européenne (UE) a financé l'équipement d'une salle dédiée au E-learning au sein de l´Institut d´Economie et des Finances (IEF) de Libreville Pôle Régional. Une série de sessions de formation en ligne à grande échelle financée par l’UE sur le thème «Budget de programme» a été réalisée au profit des pays de la zone du Programme d'Appui au Commerce et à l'Intégration Economique (PACIE) au sein de la salle de formation de l´Institut d´Economie et Finances (IEF) de Libreville.

Notons que cette salle a été équipée par l'Union européenne. Une vingtaine ordinateurs, ainsi que de matériels informatiques et mobiliers de bureau équipent celle-ci.

La formation a été organisée en deux temps forts : (1) Du 30 janvier 2016 au 2 février 2017 au profit de quatorze tuteurs provenant des pays de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), sous la forme d’une formation en ligne à grande échelle; et (2) du13 février au 12 mai 2017 sous la forme d'une formation de masse des cadres des pays participants au bénéfice de 160 fonctionnaires. Au cours de ces deux sessions de formation, grâce à l'appui de l'UE au Programme PACIE, l'ensemble des tuteurs des pays de la CEMAC, ont pu bénéficier de l’utilisation de la salle dédiée au E-learning au sein de l’IEF.

L'Ambassadeur de l'Union européenne, Helmut Kulitz s'est réjoui de la mise en place de cette salle dédiée au E-Learning en faveur du PACIE, en rappelant la valeur ajoutée de ce programme à une intégration économique harmonisée en Afrique centrale.

Cette formation a couvert les 6 pays de la CEMAC à savoir le Gabon, le Cameroun, le Congo, la Guinée Équatoriale, la République Centrafricaine, le Tchad, auxquels sont associés la République Démocratique du Congo (RDC) et Sao Tomé-et-Principe.

Dans le cadre du programme PACIE, deux composantes ont été confiées au Centre Régional du PNUD pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre régies par deux conventions d’une durée de 25 mois à hauteur respectivement de 3 et 1 millions d’euros. Elles portent sur les volets «Amélioration de la gestion et de la Convergence des finances publiques» et couvrent les aspects de convergence macroéconomique, Appui à l'Union douanière et à la zone de libre-échange.,

A ce titre, le Pôle «Stratégies de développement & Finances Publiques» est l’opérateur technique désigné pour accompagner la Commission de la CEMAC dans la mise en œuvre des différentes actions relevant de ces volets qui visent au renforcement des capacités des acteurs régionaux, nationaux et locaux. Ce pour favoriser les conditions de mise en œuvre de la réforme du cadre harmonisé des finances publiques en zone CEMAC.

Le Pôle, structure partenariale entre la France et le PNUD basé à Dakar, a développé à travers la nouvelle interface de sa plateforme de formation en ligne des modules « E-Formation Pôle » destiné aux cadres des administrations.

L’opérationnalisation de ce dispositif de formation en ligne est pilotée par la Commission de la CEMAC et l’Institut de l’Economie et des Finances – Pôle Régional (IEF-PR), école régionale et spécialisée dans l’enseignement des finances publiques qui a été choisie comme site pilote.

Financé par l’Union européenne à hauteur de 68 millions d'euros, le PACIE a pour principal objectif de contribuer à améliorer l’intégration harmonieuse et durable des économies de l’Afrique centrale dans l'économie globale.

Pour en savoir plus :

Mme Paula ARRANZ SEVILLANO, Appui à la Coordination, au dévéloppement des partenariats et à la Gestion de Connaisances- Le Pôle – Stratégies de Développement & Finances Publiques PNUD, Bureau Régional pour l’Afrique de l’ Ouest et du Centre : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Mme Nadia NAGTI, Chargée de Programme DUE : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Aminata TOURE MATA, Chargée Information/Communication DUE : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

FIN/INFOSPLUSGABON/PMK/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon