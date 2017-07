Un navire irlandais sauve 109 migrants au large des côtes libyennes

31 Juillet 2017

LIBREVILLE, 31 juillet (Infosplusgabon) - Le bateau irlandais, Le William Butler Yeats, a secouru 109 migrants au large de Tripoli, la capitale libyenne, dans le cadre de sa première mission de recherche et de sauvetage depuis son déploiement en Méditerranée à la mi-juillet.

D'après la presse locale en Libye, "suite à une requête du Centre de coordination de sauvetage maritime italien, le navire irlandais a réussi à localiser et à secourir ces personnes à 56 miles nautiques du nord-est de Tripoli".

En confirmant cette opération, une source de la Force de défense libyenne a déclaré que "le sauvetage a commencé à 12h30 et tous les migrants étaient à bord à 16h30 et reçoivent actuellement de la nourriture, de l'eau et des traitements médicaux si besoin est, avant d'être transférés sur un vaisseau de la garde-côte italienne".

Le bateau devait transférer les personnes sauvées à un navire de la garde-côte italienne le dimanche soir et effectuera d'autres opérations de recherche et de sauvetage si nécessaire.

Lancée par l'UE en juin 2015, "l'Opération Sophia" a pour mission principale d'identifier, d'arrêter et de s'emparer des bateaux ou des autres "moyens facilitant" utilisés ou soupçonnés d'être utilisés par les passeurs ou trafiquants d'êtres humains.

Elle a déjà formé des membres de la garde-côte libyenne et son objectif est d'établir de bonnes relations avec l'administration de Tripoli afin d'obtenir une invitation à poursuivre les passeurs dans les eaux territoriales libyennes.

