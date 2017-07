Crise du Golfe : l'Arabie saoudite et ses alliés "prêts à un dialogue" sous conditions avec le Qatar

30 Juillet 2017

LIBREVILLE, 30 juillet (Infosplusgabon) – Après plusieurs semaines de crise ponctuées d’un ultimatum, Riyad et ses alliés ont fait un pas vers la reprise du dialogue avec Doha, sous condition que le pouvoir qatari accepte certaines de leurs exigences. Dans un communiqué publié dimanche 30 juillet, l’Arabie saoudite, l’Égypte, les Émirats arabes unis et Bahreïn se disent "prêts à dialoguer avec le Qatar, à condition qu'il annonce son renoncement à soutenir le terrorisme et l'extrémisme".

Ces quatre États arabes ont rompu leurs liens diplomatiques et économiques avec Doha le 5 juin dernier, accusant l’émirat de soutenir des organisations terroristes et de se rapprocher de l’Iran, ennemi juré de Riyad. Doha rejette ces accusations.

"Les quatre pays sont prêts à un dialogue avec le Qatar à la condition qu’il proclame son intention sincère de cesser de financer le terrorisme et l’extrémisme et son engagement à ne pas s’ingérer dans les affaires extérieures de pays tiers", a renchéri le ministre bahreïni des Affaires étrangères, cheikh Khalid ben Ahmed al-Khalifa, lors d’une conférence de presse télévisée.

Demandes "non négociables"

Le chef de la diplomatie bahreïnie a également noté que l’Arabie saoudite et ses alliés souhaitaient que le Qatar "réponde" à leurs treize demandes, formulées le mois dernier et auxquelles Doha a répondu sans mettre fin à la crise diplomatique. Parmi ces treize exigences "non négociables", figurent un arrêt du soutien apporté à des organisations islamistes comme les Frères musulmans, interdits en Égypte, la fermeture de la chaîne de télévision en continu Al-Jazeera, la fermeture d’une base militaire turque au Qatar et une prise de distance avec l’Iran.

Les efforts de médiation déployés par le Koweït et impliquant les États-Unis ou la Turquie n’ont produit jusqu’ici aucun résultat.

Le journal panarabe Al Hayat, citant des responsables du Golfe, rapportait pour sa part dimanche que les quatre pays pourraient préparer de nouvelles sanctions contre le Qatar. ( Sources AFP et Reuters).

