La France a injecté plus de 88 millions d'euros dans la lutte contre Boko Haram

30 Juillet 2017

LIBREVILLE, 30 juillet (Infosplusgabon) – Le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères a révélé vendredi que la France avait injecté plus de 88 millions d'euros, sous diverses formes, dans la lutte contre la secte terroriste nigériane, Boko Haram.

"La France encourage les États de la région à poursuivre leurs efforts contre le terrorisme et réaffirme sa solidarité et son soutien face à ces actes odieux. Sur le plan militaire, depuis janvier 2015, notre soutien bilatéral s'élève à plus de 30 millions d'euros aux armées du Tchad, du Cameroun et du Niger (renseignement, logistique, armement, formation)", a indiqué le porte-parole du Quai d’Orsay, qui a condamné l'attaque mardi dernier d'un convoi d'une mission d'exploration pétrolière par Boko Haram, près de Maiduguri, dans l'Etat de Borno, au Nigeria.

Sur le plan humanitaire, le diplomate français a affirmé qu’en 2016, l’aide de la France s'était élevée à 13,5 millions d'euros de projets humanitaires et de stabilisation dans les quatre pays du bassin du lac Tchad, dont 9,1 millions spécifiquement pour les populations affectées par les exactions de Boko Haram.

"Sur le terrain du développement, l'Initiative lac Tchad de l'Agence française de développement (AFD) totalise 5 millions d'euros de subventions françaises et 31 millions d'euros du fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne. L'AFD a également lancé un projet de réinsertion professionnelle à Diffa (Niger) pour un montant de 10 millions d'euros", a souligné le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.

On rappelle que la contribution financière des différents partenaires engagés dans la lutte contre la secte Boko Haram et les terroristes dans le Sahel est une source d’un profond désaccord, en particulier entre les pays du G5 Sahel (Tchad, Niger, Burkina Faso, Mauritanie et Mali) et la France.

Le président tchadien, Idriss Déby Itno, dont le pays dispose d’un contingent de plus de 1400 hommes, a menacé début juillet de ne plus supporter seul les charges financières de cette lutte, alors que son pays fait face à une crise financière aiguë avec la baisse du prix du baril de pétrole.

Selon le président Déby Itno, le Tchad aurait déboursé plus de 300 milliards de FCFA, soit 457 millions d’euros, dans ses engagements contre les terroristes islamistes au Nigeria, au Cameroun ou au Mali.

Pour remédier à ce problème, les pays du Sahel qui font face à ces groupes terroristes, ont lancé, début juillet, au Mali, la Force conjointe G5 qui devrait compter 5.000 hommes et qui serait déployée dans la bande sahélienne où les terroristes sont les plus actifs.

Mais, pour rendre cette force opérationnelle, le problème de financement se pose malgré la participation de 10 millions promise par chacun des cinq pays impliqués dans cette lutte, alors qu’il faut une enveloppe globale de plus de 400 millions d’euros.

FIN/INFOSPLUSGABON/BID/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon