Gambie: La Taxe sur la Valeur ajoutée (TVA) maintenue par le gouvernement

LIBREVILLE, 30 juillet (Infosplusgabon) – Le ministre gambien des Finances et des Affaires économiques, Amadou Sanneh, a déclaré que le nouveau gouvernement du président Adama Barrow maintiendra la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), introduite par l'ancien gouvernement de Yahya Jammeh, il y a plus d'une décennie.

"La TVA a été introduite dans le cadre de la volonté de la CEDEAO d'un système fiscal plus harmonisé pour l'intégration régionale. La TVA a remplacé la taxe de vente plus efficace en tant que taxe sur la consommation. C'est une taxe sur les biens et les services ", a-t-il déclaré aux députés à l'Assemblée nationale lors d'une séance questions-réponses à Banjul, vendredi.

Le maintien de la TVA se justifie également par le fait que le nouveau gouvernement est confronté à de lourds défis financiers qui ont sérieusement plombé le pays avec d'énormes dettes.

Interrogé sur la taxe sur les salaires, Sanneh a déclaré aux législateurs que la taxe sur les salaires a été introduite pour promouvoir le paiement de la taxe par les Gambiens dans le secteur privé, en particulier les Gambiens qualifiés.

Il a souligné que dans le cadre des deux catégories de paiement de l'impôt, les non-Gambiens des pays de la CEDEAO doivent payer un permis annuel de résident et de travail de 10 mille dalasis par salarié et les ressortissants de l'extérieur de la CEDEAO, 40 mille dalasis par travailleur.

Le ministre en charge des finances a déclaré aux législateurs que les 15 entreprises appartenant au gouvernement doivent des arriérés de taxes se chiffrant à 1,2 milliard de dalasis.

Cependant, a-t-il déclaré, un rapprochement a été mené entre le ministère des Finances et des Affaires économiques et les différentes entreprises avec les parties acceptant le mode de paiement de leurs arriérés d'impôts.

Soulignant les causes du faible afflux de devises étrangères, Sanneh a indiqué que la non productivité dans les secteurs de l'agriculture et du tourisme, la fermeture des frontières et la réexportation de biens étaient les principales causes des défis croissants auxquels est confronté ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest.

