Cotonou : Le Gerddes-Afrique dénonce la suspension du maire

LIBREVILLE, 30 juillet (Infosplusgabon) - Le Groupe d'étude et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique (Gerddes-Afrique) fustige la suspension du maire de Cotonou pour une période de deux mois par le ministre béninois de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, à travers un communiqué de presse publié ce dimanche à Cotonou.

"Le suspension anti-démocratique du maire de Cotonou, Léhady Vinagnon Soglo, par l'Exécutif béninois donne l'occasion au Gerddes-Afrique d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les mauvaises pratiques démocratiques au Bénin", déclare l'ONG, indiquant que: "cette suspension suivie d'une tentative d'arrestation sans mandat de justice, n'est que l'épilogue d'une suite de tentatives de déstabiliser cette autorité municipale démocratiquement élue".

L'ONG s'insurge de ce que plusieurs maires aient déjà été évincés par des pratiques semblables dans l'ultime but de contrôler autoritairement et politiquement le pays. Le Gerddes-Afrique s'élève contre ces pratiques anticonstitutionnelles qui ne peuvent octroyer aucune légitimité au pouvoir qui en est issu.

"La démocratie béninoise est en danger parce que prise en otage autoritairement dans un but inavouable mais aux finalités facilement perceptibles", conclut l'institution.

Vendredi, rappelle-t-on, le maire de Cotonou a été suspendu pour "fautes graves" et son domicile encerclé par des forces de sécurité. Selon le ministre de la Justice, Joseph Djogbenou, il ne s'agissait pas d'arrestation du maire mais de perquisition de son domicile.

