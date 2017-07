L'UE mobilise 46 millions d'euros pour une gestion intégrée des flux migratoires en Libye

29 Juillet 2017

LIBREVILLE, 29 juillet (Infosplusgabon) - Dans le cadre du Fonds fiduciaire pour l'Afrique dont le montant global est de 1,8 milliard d'euros, l'Union européenne (UE) a décidé de mobiliser 46 millions d'euros destinés à soutenir les capacités de la Libye pour assurer la gestion intégrée des flux migratoires et des frontières, annonce un communiqué de la Commission européenne transmis vendredi à la presse.

A cette occasion, la Haute Représentante de l'UE pour la politique extérieure et de sécurité commune (PESC), Mme Federica Mogherini, a déclaré que ces crédits permettront de renforcer les mesures de soutien en faveur des gardes-frontières et des gardes-côtes libyens, afin d'accroître leur capacités à gérer efficacement les frontières du pays.

Pour la Haute Représentante de l'UE,"la sécurité et la stabilité en Libye sont essentielles pour les Libyens, la région et l'Europe et une meilleure gestion des frontières, ainsi que le renforcement de la résilience de la population, apporteront la paix et la réconciliation, alors que nous continuons de travailler pour une solution politique de la crise tout en soutenant les communautés de base".

Les crédits permettront, en outre, de renforcer les capacités opérationnelles des gardes-côtes libyens, notamment en matière de formation et d'équipement par l'acquisition de canots pneumatiques, d'appareils de communication, de matériel de sauvetage, ainsi que des matériels de réparation et d'entretien de la flotte existante.

Par ailleurs, ces crédit permettront de renforcer les capacités opérationnelles des gardes-frontières libyens le long des frontières méridionales, les plus concernées par les franchissements illégaux.

Cette action portera essentiellement sur la zone frontalière située non loin de la capitale du district du Ghat, dans la région du Fezzan, au sud-ouest de la Libye.

Sur la base des résultats d'une évaluation complète, cette action-pilote visera à mettre en place ou à restaurer les installations de surveillance dans la zone frontalière.

