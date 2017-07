Congo : Menace de paralysie de l’université Marien Ngouabi de Brazzaville le 1er septembre prochain

29 Juillet 2017

LIBREVILLE, 29 juillet (Infosplusgabon) - Le collège intersyndical de l’université Marien Ngouabi a annoncé samedi à l'issue d'une réunion à Brazzaville une grève générale et illimitée à partir du 1er septembre prochain pour exiger le paiement des salaires des mois de juin, juillet et août 2017.

L’intersyndicale demande également l'apurement des heures complémentaires, de surveillance et d’encadrement des thèses et mémoires des étudiants et le décaissement de la subvention de fonctionnement des premier, deuxième et troisième trimestres de cette année.

Au cours de sa réunion, le collège syndical a constaté que les problèmes qu’il a posés pour résoudre les préoccupations des enseignants de l’université Marien Ngouabi n’ont jamais trouvé de solutions.

Le collège syndical demandait le respect de la concomitance du paiement des salaires des agents de l’université Marien Ngouabi avec ceux de la Fonction publique.

