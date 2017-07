Libye : Les puits de pétrole dans le Sud du pays passent sous contrôle de l'armée nationale

28 Juillet 2017

LIBREVILLE, 28 juillet (Infosplusgabon) – Le général Abdelrazek a al-Nadhouri, chef d'état-major des forces armées libyennes basées dans l'Est du pays, et gouverneur militaire de la région allant de Ben Jawad à Derna, a affirmé que tous les champs de pétrole de la région du Sud libyen sont sous contrôle de l'autorité légitime de la Chambre des représentants (Parlement) et des forces armées.

Au cours d'une réunion tenue jeudi à son quartier général à El Marj (Est) avec des délégations de la zone des Oasis, la situation sécuritaire de la région a été discutée, ainsi que la fin de certaines failles dans la sécurité qui se produisent de temps à autre, selon un communiqué du Bureau d'information du gouverneur militaire.

Les membres des délégations ont appelé, au cours de la réunion, le gouverneur militaire à étudier la possibilité de l'ouverture de centres de formation des forces armées libyennes dans la région et à effectuer une visite officielle dans la région pour évaluer la situation. Le général al-Nadhouri s'est félicité de l'invitation, selon la même source.

Il a souligné l'importance de l'intensification des efforts pour relancer ces régions, affirmant également que les forces armées sont au service des Libyens sans discrimination.

Le chef d'état-major a précisé que les travaux sont en cours pour ouvrir des centres de formation pour ceux qui désirent rejoindre les rangs des forces armées.

