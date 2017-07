Maurel et Prom: bond de 21% du chiffre d'affaires au 1er semestre grâce aux prix du pétrole

27 Juillet 2017

LIBREVILLE, 27 juillet (Infosplusgabon) – La compagnie pétrolière française Maurel et Prom représentée au Gabon par sa filiale qui réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires en matière de production pétrolière, a enregistré un chiffre d'affaires en progression de 21% au premier semestre, grâce à la hausse des prix du brut et malgré une baisse de sa production.

Son chiffre d'affaires a atteint 172 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année contre 142 millions un an plus tôt, a indiqué le groupe dans un communiqué. Cette progression s'explique par une forte hausse des prix du pétrole vendu par Maurel et Prom, avec un baril vendu 50,7 dollar en moyenne sur la période, alors qu'il ne se vendait que 39,2 dollars au premier semestre de 2016.

La production vendue, au prorata de la participation du groupe dans les gisements, a cependant reculé de 7% à 3,3 millions de barils d'huile sur la période. En moyenne, sa production de pétrole, essentiellement basée au Gabon, a reculé de 6% à 19.764 barils par jour. "Ce niveau est inférieur à la capacité de production des champs, cette dernière ayant été affectée par un mouvement de grève" ayant perturbé les opérations au premier trimestre et dont les conséquences se sont poursuivies au deuxième, note Maurel et Prom.

Côté gaz, la production a chuté de 25% à 17,8 millions de pieds cubes par jour. Cette production est dépendante de la consommation industrielle de gaz à Dar Es Salam en Tanzanie. Depuis, cette demande a "fortement augmenté" au mois de juillet, indique le groupe.

Le groupe indonésien Pertamina détient 72,65% de Maurel et Prom à l'issue d'une offre publique d'achat achevée en février et du rachat, en août 2016, de la participation de 24,53% détenue par la holding Pacifico.

Au Gabon, des tensions sociales non encore apaisées subsistent au siège de Maurel et Prom Gabon à Port-Gentil. Sous le contrôle de la compagnie indonésienne Pertamina, les activités de Maurel et Prom se traduisent au Gabon par un conflit social larvé.

En février dernier, la direction de la filiale gabonaise avait assigné en justice l’Organisation nationale des employés du pétrole (Onep) qui avait lancé une grève illimitée le 22 février. (Avec AFP).

