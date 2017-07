Belgique : Réunion de la Commission européenne sur la crise migratoire à Bruxelles

26 Juillet 2017

LIBREVILLE, 26 juillet (Infosplusgabon) - La dernière réunion d'avant les vacances d'été du collège des Commissaires européens s'est tenue, mercredi à Bruxelles et a été dominée par la crise migratoire suite à l'arrivée, sans discontinuer, des flux des migrants surtout Africains ayant transité par la Libye, avant de monter dans des embarcations de fortune apprêtées par des passeurs.

Présidée par le Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, la réunion a tenu à féliciter l'Italie, pays qui accueille le plus grand nombre de migrants passant par la route dite de la Méditerranée centrale.

Pour soulager l'Italie, la Commission européenne a décidé de prendre de nouvelles mesures pour améliorer la relocalisation des migrants (envoi des migrants dans d'autres pays de l'UE).

En outre, la Commission européenne va mobiliser des ressources additionnelles et déployer des gardes-côtes et des gardes-frontière, le plus rapidement possible.

Rien qu'au mois de juin, au moins 3.000 migrants, débarqués en Italie, ont été relocalisés dans d'autres pays européens.

L'objectif est de relocaliser le plus possible de migrants venus de Libye, d'Egypte, du Niger, d'Ethiopie et du Soudan, selon un document sur la réunion transmis à la presse.

