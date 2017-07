Cameroun : Suez va moderniser et agrandir la station de raffinage de Limbé

26 Juillet 2017

LIBREVILLE, 26 juillet (Infosplusgabon) - Le groupe français Suez a remporté le contrat de modernisation et d’extension de la station de traitement des effluents de la raffinerie de la Société Nationale de Raffinage (SO.NA.RA) à Limbé au Cameroun, a-t-on appris, mercredi, de source officielle à Paris.

« Le contrat remporté par Suez permettra d’améliorer de façon significative la qualité des effluents traités avant leur rejet dans le milieu naturel, et ainsi contribuer à la maîtrise de l’impact environnemental de l’activité de la raffinerie SO.NA.RA. Ce traitement optimal représente un enjeu majeur à Limbé, station balnéaire du Cameroun, afin de protéger le littoral et de renforcer l’attractivité du territoire », a indiqué Suez dans un communiqué rendu public mardi et dont copie a été transmise à la PANA.

Unique raffinerie du Cameroun, le site de la SO.NA.RA., détenu à 82% par l’Etat, produit près de deux millions de tonnes d’hydrocarbures raffinées par an et SUEZ équipera l’usine de la technologie POSEIDON™, solution innovante qui jouit d’une excellente réputation dans le domaine du prétraitement des effluents par flottation en raffinerie.

Le consortium, regroupant outre Suez, Sogea Satom et Ingenica, qui a remporté le contrat d’’un montant de 22 millions d’euros, construira également un bassin d’orage de 18 500 m3 afin de recueillir les eaux pluviales polluées avant traitement et éviter ainsi le ruissellement d’eaux chargées en hydrocarbures.

La modernisation de la station, finalisée en septembre 2018, permettra de traiter 9 600 m3 d’eaux industrielles et pluviales par jour.

« L’eau est une ressource consommée en grande quantité dans l’industrie pétrolière, notamment pour les activités de raffinage. Le contrat de SO.NA.RA constitue pour Suez une première référence afin d’anticiper les risques de pollution industrielle dans le Golfe de Guinée », a souligné le groupe Suez.

Suez, présent sur les cinq continents, bénéficie d’une expertise reconnue en matière de traitement des effluents pour l’industrie du raffinage et de la pétrochimie, dessert 58 millions d’habitants en services d’assainissement et réutilise 882 millions de m3 d’eaux usées.

Le groupe valorise également 16,9 millions de tonnes de déchets par an, produit 3,9 millions de tonnes de matières premières secondaires, sept TWh d’énergie locale et renouvelable et évite à ses clients l’émission de 9,5 MtCo2 d’émissions de GES.

