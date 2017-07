Bénin : Ouverture jeudi à Cotonou d'un Forum ouest-africain de la gouvernance de l'Internet

25 Juillet 2017

Bénin-Politique-Gouvernance

LIBREVILLE, 25 juillet (Infosplusgabon) - La capitale économique béninoise, Cotonou, accueille, jeudi prochain, la 9ème édition du Forum ouest- africain de la gouvernance de l'Internet sous le thème:"la sécurité numérique au service de la paix et du développement socio-économique", annonce ce mardi, le ministère béninois de l’Économie numérique et de la Communication.

Plateforme de dialogue de haut niveau sur les enjeux actuels et émergents de l'Internet afin de permettre la viabilité, la sécurité, la stabilité et le développement de l'Internet dans l'espace de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le forum de Cotonou réunira des experts et représentants du Cap Vert, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée, du Mali, du Liberia,du Niger, du Nigeria, du Sénégal, de la Sierra Leone et du Togo.

Ils aborderont, entre autres, des questions stratégiques liées à la cybersécurité et de la cybercriminalité, à la résolution des litiges, aux standards techniques, à l'accès abordable et universel, à la protection de l'utilisation et de la vie privée, aux droits de propriété intellectuelle.

Des institutions internationales, notamment la CEDEAO (co-organisatrice) et l'Union africaine, de même que les associations internationales du secteur de l'Internet y prennent part.

