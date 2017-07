Congo : Le pays voudrait se doter d'un plan national d’investissement contre la déforestation

25 Juillet 2017

LIBREVILLE, 25 juillet (Infosplusgabon) - Les parties prenantes à la stratégie nationale de la réduction des émissions et de la déforestation se réunissent depuis lundi à Brazzaville, la capitale congolaise, en vue de l’adoption d’un plan national d’investissement, a-t-on appris mardi de source officielle.

Ce plan d’investissement comprend des réponses au phénomène de déforestation, notamment la réduction de l’utilisation du bois de chauffe et du charbon du bois, ainsi que la promotion de foyers améliorés.

Cette réunion des parties prenantes du département de Brazzaville regroupe des experts, cadres des secteurs concernés, les bailleurs de fonds et leaders de la société civile, en vue de soumettre aux acteurs départementaux le premier draft du plan d’investissement.

Le document soumis à l’examen identifie les causes et les moteurs de la déforestation des forêts, et propose des actions appropriées pour remédier au phénomène de la déforestation.

En effet, pour cette activité de consultation des parties prenantes, Brazzaville boucle une série de réunions ayant débuté dans les onze départements du pays sur l'examen du document du plan d’investissement de la stratégie nationale REDD+.

Le calendrier est très serré, estime le point focal REDD+, Grégoire Nkéoua. Cette phase de consultation permettra le respect de l’échéance de décembre 2017 prévue pour l’examen par le sous-comité du programme d’investissement de la stratégie REDD+.

Durant cette phase, les bailleurs de fonds seront appelés à apprécier la pertinence des différents projets contenus dans ledit plan d’investissement.

La capitale congolaise est un grand centre de consommation du bois-énergie exploité principalement dans le département du Pool, au sud du pays.

