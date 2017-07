L’UE et l’Allemagne appuient le programme de décentralisation et de gouvernance locale au Togo

22 Juillet 2017

UE-Togo-Cooperation

LIBREVILLE, 22 juillet (Infosplusgabon) - L’Union européenne (UE) et l’Allemagne vont conjointement appuyer financièrement le programme de décentralisation et de gouvernance locale au Togo pour la période 2017-2021, a-t-on appris samedi de sources diplomatiques à Lomé.

Ce programme, qui sera lancé lundi dans la capitale togolaise, bénéficie de 14 millions d’euros de l’UE et de 05 millions d’euros de la coopération allemande, soit un total de 12,35 milliards de F CFA pour la période de 2017 à 2021.

Cet appui financier conjoint, indique-t-on, va contribuer à "renforcer les capacités du ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales pour la mise en œuvre du processus de décentralisation".

Par ailleurs, souligne un communiqué conjoint des deux donateurs, le programme "permettra également au gouvernement togolais de cibler et de couvrir avec plus de précision les besoins financiers des collectivités locales et améliorer le suivi réalisé par les pouvoirs déconcentrés".

Ce programme opte aussi pour le renforcement de la prestation des services, la transparence et la reddition des comptes des cinq chefs-lieux de région du pays, avec un appui conséquent à l’état-civil, afin, souligne-t-on, "d’accélérer et de moderniser la délivrance des actes d'état-civil et d’actes administratifs".

En mars 2016, rappelle-t-on, le gouvernement togolais avait adopté la feuille de route de la décentralisation et des élections locales et le 23 juin dernier, a été adoptée la loi portant création des communes.

Le processus de décentralisation au Togo reçoit depuis 2013 l’appui de la coopération allemande à travers le programme "Bonne gouvernance et Décentralisation", mis en œuvre par l’institution allemande de développement, la Deutsche Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit (GIZ).

FIN/INFOSPLUSGABON/KLO/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon