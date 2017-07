La BDEAC prête à accompagner les Etats de la Cemac pour diversifier leurs économies

23 Juillet 2017

LIBREVILLE, 23 juillet (Infosplusgabon) - La Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (Bdeac) s’est déclarée prête à accompagner les pays membres de la Cemac dans la diversification de leurs économies pour éviter que les prochains chocs pétroliers aient des incidences sur leur budget, a annoncé jeudi à Brazzaville, son président, M. Fortunato-Ofa Mbo Nchama, à l'issue d’un entretien avec le chef de l’Etat congolais, Denis Sassou-Nguesso.

‘’En ces temps de crise financière, la Bdeac doit jouer son rôle d’accompagner les Etats membres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac), non seulement dans le financement des projets intégrateurs, mais aussi dans la diversification de leurs économies pour faire en sorte que, si les prochains chocs pétroliers survenaient, les Etats puissent les amortir sans incidences sur leur budget’’, a déclaré le président de la Bdeac.

Pour M. Fortunato-Ofa Mbo Nchama, "c’est justement lorsque les Etats membres de la Cemac sont dans les difficultés que la Bdeac, qui est une institution de financement et de développement, doit pleinement jouer son rôle, c’est le cas aujourd’hui avec la crise financière due à la baisse des coûts du baril de pétrole".

‘’La Bdeac entend se saisir de cette opportunité pour jouer son rôle régalien des économies de l’Afrique centrale’’, a ajouté le président Mbo Nchama.

Nommé à la tête de cette institution financière de développement de la Cemac en février 2017 à l’issue de la 13ème session des Etats membres de cette Communauté tenue en Guinée équatoriale, M. Fortunato-Ofa Mbo Nchama a déclaré que sous son mandat, il veut "accompagner les pays de la Cemac dans leurs politiques agricoles, afin qu’ils deviennent des pays producteurs et exportateurs de denrées alimentaires’’.

Fortunato-Ofa Mbo Nchama, qui venait de rencontrer le président Sassou-N’Guesso depuis sa nomination à la tête de cette institution, a fait savoir qu’il a échangé avec ce dernier sur la tenue, à Brazzaville samedi, d’une session ordinaire de l’Assemblée générale des pays de la Cemac dont le but est de présenter aux administrateurs de cette zone le Plan stratégique de développement 2017-2022 de la Cemac, qui regroupe six Etats : Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad.(Source Pana).

