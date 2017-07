Italie : Des activistes en colère menacent de faire couler les bateaux de migrants

21 Juillet 2017

Alors que l'Italie vit de plus en plus mal l'arrivée de migrants africains sur ses côtes, des activistes prennent les choses en main, en se déclarant prêts à faire couler les bateaux se livrant au trafic de migrants et à s'assurer que les demandeurs d'asile soient renvoyés en Libye.

Les activistes anti-immigration menacent de couler les navires utilisés pour transporter les migrants au large de la Sicile pour les empêcher d'amener plus de gens.

"Si nous trouvons un bateau d'immigrants vide, nous allons le couler pour être sûrs qu'il ne servira plus aux trafiquants", a déclaré l'organisateur de l'Opération "Défendre l'Europe", Clément Galant.

Interrogé sur le fait de savoir si lui et ses camarades allaient sauver des migrants en train de se noyer dans la Méditerrannée, M. Galant a répondu, "Oui, bien sûr".

"Nous voulons faire cesser les morts en mer et si nous voyons des migrants qui sont en danger en mer, nous leur porterons secours puis nous appellerons la Garde Côte libyenne pour qu'elle les ramène en Afrique".

M. Galant et ses camarades sont rassemblés depuis quelques jours à Catania, une ville qui a accueilli cette année 10.000 migrants sauvés au large de la Libye.

Ils attendent l'arrivée d'un vaisseau de 40 mètres, affrété par "Défendre l'Europe", dans le cadre d'une campagne de collecte de fonds.

Ce bateau, qui doit arriver à Catania vers la fin du mois, a été commandé pour traquer en Méditerranée les navires transportant des réfugiés et des migrants.

"Défendre l'Europe" va utiliser ce navire pour "surveiller les ONG, enregistrer tous les signaux de radar, dévoiler les éventuelles communications avec les trafiquants d'êtres humains et intervenir quand il se passe quelque chose d'illégal", a déclaré l'association dans une vidéo postée en ligne.

Plus de 93.000 migrants, principalement des Africains subsahariens et Bangladais, sont arrivés en Italie par bateau cette année, une augmentation de 17 pour cent comparé à la même période en 2016.

Cependant, tout le monde n'est pas d'accord pour que ces activistes prennent les choses en main.

Ainsi, un homme se présentant lui-même comme un militant "anti-identitaire" - ce qui signifie qu'il est contre les anti-immigrants - a déclaré à la presse que ce genre d'initiative est "une invention extrêmement grave et dangereuse de l'extrême-droite européenne raciste et xénophobe".

Les Italiens, quant à eux, en particulier les Siciliens, déplorent de plus en plus ce qu'ils considèrent comme le manque d'assistance de l'Union européenne.

